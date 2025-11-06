Senior Java-Utvecklare Till Edge Associates
Vi söker en Senior Javautvecklare till EDGE Associates!
Plats: Stockholm
Säkerhetsklassning: Krävs (svenskt medborgarskap)
Om rollen
Vill du vara med och utveckla affärskritiska IT-lösningar för en av Sveriges viktigaste myndigheter?
Vi på EDGE Associates söker nu en Senior Javautvecklare till vårt team - du blir anställd hos oss och börjar direkt i ett uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor och där du får jobba med framtagning av en europeisk digital identitetsplånbok (EUDIW). Tanken med identitetsplånboken är att medborgare i EU-länder ska kunna hantera digitala versioner av olika intyg, bevis och legitimationer som t.ex. ID-kort, körkort och yrkeslicens.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av Javautveckling
Minst 3 år erfarenhet av utveckling i Linux-miljö
Minst 3 års erfarenhet av microservicearkitektur
Erfarenhet av Quarkus, Springboot eller liknande
Goda kunskaper i Git, Maven och liknande moderna verktyg som Gradle
Minst 5 års erfarenhet av agilt teamarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Minst 2 års erfarenhet av utveckling inom KPI, certifikathantering, kryptografiska säkerhetsfunktioner, användning av HSM
Minst 1 års grundläggande kunskaper i app- eller frontendprogrammering
Minst 1 års erfarenhet av att bygg, drifta och övervaka system i cointainerbaserade miljöer som Kubernetes, Openshift eller liknande.
Minst 1 års erfarenhet av SAML2, OpenID-familjen eller OAuth 2.0
Minst 1 års kunskaper om SQL-databaser, NoSQL-databaser och cachelösningar
Minst 1 års erfarenhet av Kafka eller liknande asynkrona meddelandeköer
Erfarenhet av att utveckla öppen källkod
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällsviktiga projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du drar in.
Attraktiva förmåner
Utmanande uppdrag och där vi har flera direkta avtal med kunder.
Stark teamkultur och professionell utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
