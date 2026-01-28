Senior Java-Utvecklare Till Edge Associates
2026-01-28
Vi söker en Senior Javautvecklare till EDGE Associates!
Om rollen
Vill du vara med och utveckla affärskritiska IT-lösningar för en av Sveriges viktigaste myndigheter?
Vi på EDGE Associates söker nu en Senior Javautvecklare till vårt team - du blir anställd hos oss och börjar direkt i ett uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av Javautveckling
Minst 1 års erfarenhet av microservicearkitektur
Erfarenhet av utveckling av säkerhetsfunktioner
Erfarenhet av Quarkus, Springboot eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av OpenShift och/eller Kubernetes
Minst 3 års erfarenhet av agilt teamarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Minst 2 års erfarenhet av frontendutveckling, med t.ex. Vue, React, Angular eller liknande
Erfarenhet av TypeScript
Erfarenhet av utveckling av identitetsfederationer
Erfarenhet av certifikatshantering
Erfarenhet av testautomatisering för backend
Erfarenhet av automatisering av bygg-, test- och leveransflöden i containerbaserade miljöer
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällsviktiga projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning och konkurrenskraftig lön
Ytterligare attraktiva förmåner
Utmanande uppdrag
Stark teamkultur och professionell utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
