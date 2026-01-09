Senior inköpare
ValueOne söker Senior inköpare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Arvika. Uppdraget startar omgående och löper på under 6 månader, med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Senior Inköpare har du ett övergripande ansvar för inköp av både direkta och indirekta varor och tjänster. Din roll är att säkerställa effektiva inköpsprocesser och skapa mervärde för verksamheten genom professionell leverantörshantering och affärsmässiga förhandlingar.
Driva hela inköpsprocessen från behovsanalys till färdigt avtal, för direkta och indirekta varor och tjänster kopplade till produktionen.
Upprätthålla en kontinuerlig dialog med leverantörer för att utvärdera och följa upp deras prestationer.
Genomföra prisförhandlingar och förhandla kommersiella villkor för både befintliga och nya avtal.
Aktivt delta i förbättringsarbete med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.
Samarbeta nära med interna intressenter och externa leverantörer för att säkerställa optimala lösningar.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som inköpare inom tillverkningsindustrin med dokumenterad expertis inom leverantörsförhandlingar. Du har goda IT-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du besitter en utbildning inom inköp eller ekonomi.
Du är självgående, strukturerad och har stark kommunikativ förmåga samt vana att samarbeta med både interna och externa intressenter. Affärsmässighet och förmåga att driva förbättringsinitiativ värderas högt.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org).
