Senior HW Systems Engineer

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren HW Systems Engineer till ett spännande konsultuppdrag inom högteknologisk systemutveckling. Du kommer in i en intensiv fas där tidiga prototyper tas fram och verifieras inför kommande kvalificering. Du blir en del av ett team som ansvarar för ett av systemets delsystem och får en central roll i integration och test av huvudenheten som styr systemet.
ArbetsuppgifterStötta systemingenjörsarbetet, exempelvis genom att uppdatera krav och ta fram testfall för formell verifiering och produktionstest
Integrera och testa hårdvaruprototyper
Felsöka och genomföra teknisk analys av hårdvara
Samla in, analysera och återkoppla testresultat till design- och kravarbete
Stötta vid verifiering och kvalificering av hårdvara
Samarbeta nära med flera intressenter och funktioner i utvecklingsarbetet
KravMinst 6 års erfarenhet som systems engineer
Erfarenhet av systemingenjörsprocesser och kravhantering
Erfarenhet av produktutveckling med fokus på hårdvara
Erfarenhet av HW-integration och test
Relevant teknisk utbildning (exempelvis elektronik, teknisk fysik eller motsvarande) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från försvarsindustri, tåg, radio-/telekommunikation, medtech eller annan tekniskt komplex/reglerad verksamhet
Kunskap inom RF och mikrovåg
Erfarenhet av projekt som genomgår formell verifiering och kvalificering
