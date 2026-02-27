Senior Frontend Developer (Angular)
2026-02-27
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett agilt systemutvecklingsteam med helhetsansvar för utveckling, drift och förvaltning av en produkt inom området handläggarvyer. Uppdraget omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av funktionalitet, samt ett tydligt ansvar för att säkerställa stabil och robust drift i den förvaltade lösningen. I rollen som senior utvecklare förväntas du även vara tekniskt vägledande och bidra till teamets kontinuerliga förbättringsarbete, med starkt fokus på kvalitet, tillgänglighet och långsiktig förvaltningsbarhet.
ArbetsuppgifterUtveckla, vidareutveckla och förvalta systemlösningar med hög kvalitet och god förvaltningsbarhet
Säkerställa att lösningar följer referensarkitektur, tekniska riktlinjer och etablerade utvecklingsprinciper
Bidra till stabil drift och hög tillgänglighet genom proaktivt kvalitetsarbete samt effektiv incident- och felhantering
Genomföra och ansvara för enhets- och integrationstester, inklusive test mot angränsande system
Felsöka och åtgärda komplexa problem i både utvecklings- och produktionsmiljö
Vara tekniskt vägledande inom design, implementation och best practice
Stödja och coacha kollegor samt bidra till kunskapsöverföring och kompetenshöjning i teamet
Bidra till en kultur präglad av kvalitet, samarbete och gemensamt ansvarstagande
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling med Angular, TypeScript och Node.js
Minst 5 års erfarenhet av att skriva backend-for-frontend i JavaScript/TypeScript
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av Kubernetes i plattformar som exempelvis OpenShift
Erfarenhet av Git, Bitbucket, Jira och Confluence
Erfarenhet av DevOps-verktyg och CI/CD-pipelines, exempelvis ArgoCD, Tekton eller liknande verktyg för deploy
