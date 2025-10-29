Senior dokumentcontroller/registrator
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som senior dokumentcontroller/registrator ingår bl.
a.:
- hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och signalskydd enligt gällande rutiner,
- posthantering,
- registrering av både öppna och sekretessbelagda handlingar,
- kvalitetssäkring och uppföljning av myndighetens informationshantering.
Som senior dokumentcontroller/registrator är du ett stöd i och tar en aktiv del av det pågående utvecklingsarbetet inom informationshanteringsområdet på MSB och ger användarstöd i ärende- och dokumenthantering, både vad gäller systemstöd och regelverk. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka hela myndighetens arbetssätt inom informationshanteringsområdet. I tjänsten ingår både utbildning och support till handläggare.
MSB jobbar aktivt med digitalisering och informationshanteringsenheten är ledande och drivande i det arbetet. Innehållet i tjänsten kan komma att förändras över tid, utifrån nya krav och tillkommande uppgifter för enheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Utbildning som dokumentcontroller/registrator eller akademisk utbildning inom t.ex. samhälls-/ eller statsvetenskap, juridik eller arkiv, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant.
- Kunskap om lagar och regler för hantering av både öppen och sekretessbelagd information.
- Minst fem års erfarenhet inom registratur eller arkivfunktion inom offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.
- Erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom och erfarenhet av att arbeta med signalskydd.
- Erfarenhet från statlig verksamhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Vi söker dig som har god förmåga att snabbt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter, samtidigt som du kan bibehålla ett helhetsperspektiv, även under pressade förhållanden. Du uppskattar att arbeta utifrån rutiner och har en fallenhet för att kunna utveckla rutiner och processer.
Då du kommer att arbeta i miljöer med säkerhetsskyddsklassificerad information kommer det ställas mycket höga krav på integritet, omdöme och säkerhetsmedvetande.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Anställningen är placerad på informationshanteringsenheten som tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, hantering, utlämnande och lagring av myndighetens information. På enheten finns tre funktioner och anställningen som dokumentcontroller/registrator är placerad inom funktionen registratur. Totalt är vi drygt 20 medarbetare på enheten och vi finns både i Karlstad och i Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Efter överenskommelse kan det finnas möjlighet att arbeta del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9580601