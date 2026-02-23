Semestervikarier till Intern service, Lycksele
2026-02-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Intern Service i Lycksele är en enhet som ingår i Region Västerbottens Serviceorganisation. Här jobbar cirka 50 medarbetare med ansvar för lokalvård, källsortering, logistik, reception, patienttransporter, personalbostäder, café och kost. Vår vision är att vara sjukvårdens bästa servicepartner.
Vi söker nu följande sommarvikarier till vår serviceverksamhet
* Lokalvårdare
* Transportörer
* Servicebiträde
Publicering sdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I din roll spelar du en viktig roll i att skapa en trygg, ren och välfungerande miljö för patienter, besökare och personal. Du ger service som möjliggör vårdens arbete och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt varje dag. Arbetstiderna är varierande där skiftarbete kan förekomma samt arbete under helg.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst.
* Som lokalvårdare arbetar du med den dagliga städningen av vårdlokaler, patientrum, kontor och gemensamma utrymmen. Arbetet innebär även golvvård, fönsterputs och andra mer fördjupade städuppdrag vid behov. Du ansvarar för att hygienrutiner följs och att städmaterial hanteras korrekt, samtidigt som du samarbetar nära övrig servicepersonal för att upprätthålla en trygg, ren och trivsam vårdmiljö.
* I rollen som transportör ansvarar du för patienttransporter inom sjukhusområdet där trygghet, bemötande och service är centralt. Du transporterar även prover, material, post och utrustning mellan olika avdelningar och ser till att hjälpmedel och transportvagnar hanteras på ett säkert sätt. Arbetet innebär kontinuerlig kontakt med vårdpersonal för att prioritera och utföra även akuta uppdrag när det behövs.
* Som servicebiträde arbetar du med patientnära städning, att fylla på material, textilier och förbrukningsvaror på avdelningar, liksom att hantera källsortering och avfall enligt gällande rutiner. Du stöttar verksamheten med enklare logistikuppgifter och bidrar till en fungerande service i vardagen. I rollen ingår också daglig kontakt med både personal och besökare där du skapar goda servicemöten.
* I Lycksbaren arbetar du med att förbereda och tillreda enklare rätter, smörgåsar och bakverk i kallskänken. Du hanterar kassa och försäljning i restaurang, kafeteria och kiosk och skapar en välkomnande miljö för gäster genom god service i det dagliga arbetet. Rollen omfattar även disk, påfyllning och daglig rengöring av arbetsytor samt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande livsmedels- och hygienkrav.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom lokalvård, kost eller service är meriterande, liksom truckkörkort för dig som söker tjänsten som transportör. Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För att kunna följa instruktioner och rutiner krävs att du kan tala, läsa och skriva på svenska. Du tar eget ansvar i ditt arbete och har lätt för att organisera och prioritera dina uppgifter. Viss datavana behövs då digitala system ingår i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
