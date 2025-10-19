Sekundärkonstruktör
Ett ögonblick av din dag
Bli en del av vår resa och stärk Sveriges elnät som Sekundärkonstruktör! Kliv in i en dynamisk och idérik arbetsmiljö där samarbete och innovation står i centrum för varje projekt. Du får en nyckelroll i att säkerställa att våra kontrollanläggningar uppfyller både kundens krav och våra egna höga kvalitetsstandarder. Samarbeta nära med kollegor och bidra med din expertis inom ställverksteknik till hela organisationen. Föreställ dig att utvecklas med den senaste tekniken inom elnätsbranschen och samtidigt göra verklig skillnad för framtidens energi.
Hur du kommer att påverka
* Ta självständigt ansvar för att genomföra kompletta sekundärkonstruktioner i projekt för transmissionsanläggningar, från order till överlämning till kund.
* Säkerställ att dina konstruktioner uppfyller kundens specifikationer och projektkrav.
* Samarbeta direkt med kunder och ta både tekniskt och kommersiellt ansvar för ditt arbete.
* Arbeta tillsammans med erfarna kollegor i olika typer av projekt, med varierande tekniska utmaningar och omfattning.
* Besök leverantörer och kunder, stödarbetet på plats och bidra aktivt till tekniska lösningar och anbudsdokumentation.
Vad du medför
* Du har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå.
* Du har goda CAD-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
* Du har B-körkort.
* Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i team, med stark kvalitetsmedvetenhet och anpassningsförmåga.
* Erfarenhet av Elmaster och konstruktion inom 130-400 kV transmissionsanläggningar är meriterande.
Om teamet
Vårt team arbetar för att leverera prisvärda och pålitliga tjänster som ger våra kunder intelligenta lösningar för överföring och distribution av elkraft. Inom vår svenska division driver vi projekt för transmissionsanläggningar och bygger elkraftsanläggningar åt kraftbolag, elnätsbolag och industrier. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng med stark samarbetskultur och gemensamma aktiviteter både på och utanför jobbet. Våra kontor finns i Solna, Västerås, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Finspång och Örebro, denna tjänst är dock kopplad till kontoren i Västerås och Sundsvall. Inom Grid Technology skapar vi förutsättningar för ett pålitligt, hållbart och digitalt elnät - en nyckel i energiomställningen. Siemens Energy erbjuder marknadsledande lösningar inom HVDC-överföring, nätstabilisering och lagring, högspänningsställverk och transformatorer samt digital nätteknik.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det ökande energibehovet i världen möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Den teknik som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och ligger till grund för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från över 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-19Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 283290 senast 2025-11-20
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Emil Wessbladh på emil.wessbladh@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
