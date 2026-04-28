Sektionschef Plant Data till Stora Enso
Eterni Sweden AB / Datajobb / Hammarö Visa alla datajobb i Hammarö
2026-04-28
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Hammarö
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Ta ledningen som Sektionschef Plant Data på Skoghalls Bruk! Driv digitalisering, utveckla anläggningsdata och skapa verkligt värde i en ledande industrimiljö.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Som Sektionschef Plant Data har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla arbetet med anläggningsdata vid Skoghalls Bruk. Du ansvarar för en mindre specialistgrupp och verkar i en roll där du kombinerar ledarskap med ett nära, operativt arbete i verksamheten.
Kärnan i uppdraget handlar om att säkerställa kvaliteten i brukets tekniska information - att rätt data finns tillgänglig, är strukturerad och används på rätt sätt genom hela anläggningens livscykel. Du ansvarar för att anläggningsregister, dokumentation och teknisk information hålls uppdaterad och utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Du har en viktig roll i brukets investerings- och projektverksamhet, där du bidrar tidigt i processerna med kravställning gentemot leverantörer och säkerställer att dokumentation och anläggningsdata hanteras korrekt från start. Genom din medverkan bidrar du till att skapa struktur, kvalitet och långsiktigt värde i projekten.
Rollen innebär också att driva utvecklingen av arbetssätt och systemstöd inom området, där digitalisering är en central del. Samtidigt är en stor del av uppdraget att förvalta och vidareutveckla befintlig struktur och information i en komplex och historiskt rik anläggning.
Som medlem i ledningsgruppen för Technology & Investment är du med och bidrar till avdelningens övergripande utveckling, där du förväntas ta ett helhetsperspektiv och samarbeta brett inom organisationen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet från industriell verksamhet, gärna i kombination med arbete inom projekt, dokumenthantering eller anläggningsdata. Du har en god förståelse för hur teknisk information skapas, används och behöver struktureras för att skapa värde i en verksamhet över tid.
Du är en trygg ledare som trivs i en mindre grupp där du kombinerar närvarande ledarskap med eget ansvar i det dagliga arbetet. Du har förmågan att skapa struktur, sätta riktning och följa upp, samtidigt som du är prestigelös och beredd att själv bidra där det behövs.
Vidare tror vi att du har ett intresse för digitalisering och systemstöd, och en vilja att utveckla arbetssätt i en verksamhet där förändring sker stegvis. Du förstår vikten av att balansera utveckling med förvaltning och har tålamodet att driva förbättringar i en miljö där mycket redan finns på plats och måste tas om hand.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner, från specialister och operatörer till projektledare och leverantörer. Din förmåga att ställa krav, skapa förståelse och bygga förtroende är central, särskilt i projektmiljöer där du bidrar till att säkerställa kvaliteten i leveranser och arbetssätt. För att lyckas i rollen ser vi att du:
har erfarenhet av tekniskt informationsarbete i industriell miljö
arbetar strukturerat och långsiktigt i komplexa systemlandskap
trivs i en operativ roll där du kombinerar kravställning, samarbete och eget ansvar i vardagen
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Sektionschef Plant Data är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se
9880815