Sektionschef Buss och Sjötrafik
2026-02-24
Till vår trafikavdelning söker vi nu en sektionschef för Buss och sjötrafik.
Här får du kombinera strategiskt ledarskap med utveckling av både medarbetare och verksamhet - i en roll där ditt arbete gör verklig skillnad.
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Om rollen
Sektion Buss och sjötrafik på trafikavdelningen ansvarar för en portfölj av uppdragsavtal med en årlig driftsbudget om ca 8 miljarder kronor. Sektionen är indelad i fem grupper, även kallade affärsområden. Inom dessa affärsområden arbetar medarbetare i uppdrag som affärsförvaltare inom affärsområdesteam, där medarbetare inom och mellan grupper samverkar i att förvalta och följa upp avtal med respektive trafikutövare. Totalt antal medarbetare på sektionen är ca 30.
Som sektionschef leder du arbetet med sektionens ledningsgrupp och säkerställer, i nära samarbete med ledningsgruppens chefer, sektionens leveransförmåga och vidareutveckling. Du ingår i trafikavdelningens ledningsgrupp och du rapporterar till avdelningschefen.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Leda och följa upp resultat med mål att skapa motiverade medarbetare
Leverera verksamhetsresultat enligt verksamhetsplan och budget
Säkerställa sektionens kompetensförsörjning och resursplanering
Bidra i arbetet med verksamhetsutveckling och strategisk inriktning inom både sektionen och avdelningen
Arbeta med förändringsledning och säkerställa effektiva arbetssätt kopplat till sektionens ansvarsområden
Ha löpande dialoger och utarbeta goda samarbeten med både externa och interna intressenter
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
För att trivas och lyckas i rollen är du en relationsskapande och lyhörd ledare med god kommunikativ förmåga. Du är affärsmässig och tydlig, med förmåga att skapa förtroendefull dialog. Du har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativa beslut och du använder dig av förändringsledarskap för att anpassa verksamheten till nya möjligheter.Kvalifikationer
Minst tre års dokumenterad chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och planeringsansvar
Minst tre år erfarenhet av att medverka i komplexa förhandlingar, upphandlingar och/eller avtalsförvaltning
God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande om du har:
Högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
Erfarenhet av förändringsledning i en större verksamhet
Erfarenhet av offentlig förvaltning/myndighet
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Nordenblank, tfn 070-786 37 57. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Ulrika Falk, tfn 08-123 333 68.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 12 mars. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
