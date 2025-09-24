Sektionschef - arkivverksamhet
RK Informationsförvaltning, Förvaltningsavdelningen
Vill du leda och utveckla Regeringskansliets arkivverksamhet och bidra till rättssäker hantering av allmänna handlingar? Hos oss får du kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling av arbetssätt, digitala stöd och styrning - i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och service.
Förvaltningsavdelningen ger Regeringskansliet ett samordnat, säkert och effektivt verksamhetsstöd. Här finns RK Informationsförvaltning som ansvarar för Regeringskansliets arkiv- och registratorsverksamhet och informationsförmedling. Inom enheten finns bland andra sektionen RK IF 1, där man förutom att ansvara för myndighetens arkivverksamhet även ger arkivsupport till Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéer. Sektionen bedriver tillsyn över utlandsmyndigheternas arkiv och diarieföring och ansvarar för verksamhetsnära förvaltning och utveckling av de tekniska och digitala system som används, liksom för de styrdokument som behövs för verksamheten.
Läs gärna mer om vår verksamhet på Förvaltningsavdelningen - Regeringen.se
Som sektionschef för RK IF 1 leder du den dagliga verksamheten och driver utvecklingen inom sektionens område genom att bland annat:
• Planera, samordna och följa upp sektionens uppdrag samt företräda verksamheten internt och externt.
• Ansvara för sektionens dagliga drift och operativa ledning.
• Leda och utveckla cirka 10-15 medarbetare, inklusive planerings-, uppföljnings- och lönesamtal samt individuella utvecklingsplaner.
• Säkerställa rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar samt ge arkivsupport till Regeringskansliet, utlandsmyndigheter och kommittéer.
• Ansvara för tillsyn över utlandsmyndigheternas arkiv och diarieföring.
• Följa upp ekonomi mot budget och ansvara för sektionens budget.
• Driva utveckling och förvaltning av arbetssätt samt verksamhetsnära digitala och tekniska system.
• Säkerställa att relevanta styrdokument finns, förvaltas och utvecklas för verksamheten.
• Bidra i och leda förbättrings- och förändringsarbete inom sektionens verksamhetsområde, i nära samverkan med enheten och övriga delar av myndigheten. Bakgrund
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla samtliga skallkrav. Det är meriterande om du även uppfyller några av de önskvärda kriterierna nedan.
Skallkrav
• Högskoleexamen i arkiv- och informationsvetenskap
• Flera års erfarenhet som chef för arkiv- och registraturverksamhet i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av förändringsledning
• Mycket god kunskap om lagstiftning som reglerar allmänna handlingar, offentlighet och sekretess
• Kunskap om och erfarenhet av hantering av skyddsvärd information
• God förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet
• Erfarenhet av digitalisering av arkiv- och registraturverksamhet
• Erfarenhet som objekt- eller systemägare
• Erfarenhet av projektledning
• Goda kunskaper om Regeringskansliet och dess processer
Dina egenskaper
Som chef på Regeringskansliet har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultat genom att prioritera och fatta beslut, visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hanterar problem i tid.
I denna roll värdesätter vi särskilt att du är driven och initiativtagande - du formulerar tydliga mål, tar ansvar för framdriften och omsätter beslut i handling. Du är lyhörd och tar in olika perspektiv; du lyssnar aktivt, väger samman relevanta underlag och anpassar din kommunikation till mottagaren. Din samarbetsförmåga är stark - du bygger förtroendefulla relationer, samarbetar effektivt över organisatoriska gränser och hanterar olikheter och meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Övrig information
Detta är en tillsvidareanställning som påbörjas med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Agneta Pålsson på 08-405 30 95. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 oktober 2025.
I ansökningsformuläret ingår urvalsfrågor kopplade till skallkrav och meriter. Du lämnar korta, verifierbara uppgifter (t.ex. examen, arbetsgivare och tidsperiod). Det tar cirka 5-10 minuter och underlättar en effektiv och rättssäker urvalsprocess enligt LOA.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
