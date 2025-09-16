SCM Coordinator
2025-09-16
Din nya roll Vi söker nu en SCM Coordinator till Samsung Nordic med placering på deras huvudkontor i Kista. I rollen ansvarar du för produktförsörjning från Samsungs fabriker in till den nordiska marknaden. Du arbetar med efterfrågeprognoser, inköp samt koordinering av olika frågor och informationsflöden mellan den lokala nordiska organisationen, huvudkontoret i Korea och fabrikerna. Allt för att på bästa sätt stödja försäljningen och maximera den operativa effektiviteten. Som SCM Coordinator kommer du bland annat att: Äga, driva och hantera prognoser med hänsyn till marknad, tillgång och kanalers PSI i relation till Sales Order och Sales Forecast. Ansvara för Demand och Supply Planning. Ha koll på nya modellintroduktioner och kanalval. Uppdatera prognoser i systemen och underhålla data för både kort- och långsiktig planering. Hantera lager och inköp baserat på produktlivscykel. Ansvara för inköp (rätt kvantitet, rätt timing etc.). Analysera och rapportera kundernas sell-out, kanalernas lager och veckoförsäljningstrender. Kommunicera med fabriker och huvudkontor samt rapportera avvikelser, förändringar och operativa frågor. Följa upp veckovis/månadsvis försäljningsprogress i samarbete med Indoor Sales, Sales och Logistics. Identifiera gap och möjligheter samt arbeta med gap closing. Koordinera för optimerad lagersituation och förebygga åldrande lager. Mäta relevanta KPI:er, följa upp forecast bias och förbättra arbetssätt samt verktyg/system.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 1-2 års erfarenhet inom supply chain management
Eftergymnasial utbildning inom supply chain, logistik eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i Excel (pivot-tabeller, dataanalys m.m.)
God analytisk förmåga och vana att arbeta med stora datamängder
Mycket goda kommunikativa färdigheter i engelska och svenska, i tal och skrift
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och analytisk, samtidigt som du är kommunikativ och har förmåga att presentera dina resultat. Du uppskattar ett högt tempo, förändring och att ta egna initiativ. Du är också social och trivs i en roll med mycket kontakt med interna och externa parter.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, ca 3 dagar/vecka på kontoret Lön: 47.500 - 51.500 SEK/månad Start: 06-okt-2025 Slut: 30-sep-2030, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
