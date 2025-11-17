Säsongsarbetare park
Säters kommun, Gata och fastighetsenhet / Trädgårdsanläggarjobb / Säter Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Säter
2025-11-17
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säters kommun, Gata och fastighetsenhet i Säter
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
* Klippa gräs och trimma gräsytor
* Städning på allmänna ytor
* Rensa rabatter från ogräs
* Göra enklare underhåll av utrustning (gräsklippare, trimmer)
* Sköta om buskar och mindre träd
* Hålla arbetsområdet rent och välskött
* Utföra andra enklare trädgårdsrelaterade arbetsuppgifter enligt behovKvalifikationer
* Grundläggande kunskap om växtskötsel, gräsklippning och användning av trädgårdsredskap
* Krav på B körkort
* Ingen formell utbildning krävs,
men meriterande med utbildning inom trädgårdsskötsel eller liknande,
* Önskvärt är utbildning Arbete på väg steg 1
* Erfarenhet av trädgårdsarbete är en fördel.
* Tidigare erfarenhet av att använda gräsklippare, trimmers och andra trädgårdsverktyg
* Erfarenhet av att arbeta utomhus under olika väderförhållanden
* Erfarenhet av åkbar gräsklippare
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Gata och fastighetsenhet Kontakt
Arbetsledare
Eriksson Jonas 0225-55481 Jobbnummer
9606786