Saneringstekniker Falkenberg med omnejd
Jovi Konsult AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Falkenberg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Falkenberg
2026-01-16
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om Jobbet Har du erfarenhet av saneringsarbeten eller vill prova något nytt och inte är rädd för att ta i och få lite "skit under naglarna". Vill du dessutom vara en del i ett växande företag som arbetar tätt ihop så kanske du är vår nya arbetskollega!? Arbetet är fritt och omväxlande och till stor del under eget ansvar. Kunden är inriktad främst mot industri sanering.
Personliga egenskaper Vi söker dig kille eller tjej som är engagerad, serviceinriktad, självgående och en flexibel lagspelare. Din profil öppen och utåtriktad har en bra attityd och ett trevligt bemötande mot dina arbetskollegor och våra kunder. Du har förmågan att ta initiativ och fatta beslut för att lösa, utveckla och effektivisera ditt arbete både internt och ute hos kunderna. Du måste kunna jobba både enskilt samt i grupp.
Du ska vara fysisk stark, inte vara rädd för att hugga i eller vara rädd för att få "skit under naglarna" då arbetet är fysiskt tungt och därför kräver god fysik. Du skall kunna arbeta i friskluftsmask eller i trånga utrymmen samt på höga höjder. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter är att åka ut till våra kunder och utföra alla de saneringstjänster som företaget gör ute hos kunderna, att laga och underhålla arbetsredskap och fordon. Som anställd får man vara beredd på att lösa kundernas problem ute på plats. Skiftarbete, övertid även helgarbeten samt arbeten på annan ort med övernattning förekommer.
Kundföretaget ligger i Falkenberg men stor del utav arbetet utförs runt om i Halland med omnejd, övertid förekommer samt övernattningar vid enstaka fall.
Formell kompetens - Erfarenhet från rivning och sanering och bygg är ett plus! - Körkort - Goda språkkunskaper i Svenska språket. - Har du erfarenhet av tyngre sanerings eller industriarbete är detta ett plus. Truckkort, liftkort, heta arbeten, fallskydd och SSG Entré är meriterande men inget krav.
Start: Omgående
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7068397-1794566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Arvidstorpsvägen 4 (visa karta
)
311 31 FALKENBERG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9689915