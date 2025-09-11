Samordnare med fokus hållbar utveckling
Högskolan Dalarna / Organisationsutvecklarjobb / Falun Visa alla organisationsutvecklarjobb i Falun
2025-09-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Dalarna i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara del av en drivande organisation och bidra till utveckling genom att arbeta med frågor kopplade till hållbarhet? Får du energi av att samordna, säkerställa processer och samarbeta för ett gemensamt mål? Sök jobbet som samordnare hos oss!
På Högskolan Dalarna arbetar vi för att främja en hållbar utveckling i all vår verksamhet. Det innebär bland annat ett arbete med direkta och indirekta aspekter av miljö, klimat, jämställdhet och lika villkor. Högskolan står inför en utveckling i arbetssätt kopplat till stöd, planering och uppföljning av processer inom hållbar utveckling, nu söker vi dig som vill kliva in i en ledande roll i denna process.
Din arbetsdag som samordnare med fokus hållbar utveckling
Som samordnare med fokus hållbar utveckling kommer du ansvara för planering och uppföljning av högskolans mål främst kopplat till hållbar utveckling samt vara rådgivande för ledning och personal i frågor och arbetssätt gällande hållbarhetsfrågor. Samordning inom andra områden än hållbar utveckling kan förekomma. Du tycker om att samarbeta samt har förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete. Du kommer, i dialog och nära samarbete med högskolans ledning och personal, bidra till kontinuerligt utvecklingsarbete genom att bland annat tillhandahålla statistik och analyser. Vi ser därför att du som person kan identifiera kortsiktiga och långsiktiga mål samt planera ditt arbete för att nå dit.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Säkerställa att hållbarhetsprocesser finns på plats och genomförs utifrån ledningssystemet
• Ansvara för rapportering kopplat till miljö och klimat samt planering och genomförande av miljörevisioner
• I dialog med relevanta aktörer besvara enkäter och remisser
• Säkerställa att rapporteringar inom hållbarhetsområdet sker i enlighet med lagar och förordningar
• Hålla i högskolans resesamordning
• Samordna och utveckla avdelningens systematik för internutbildning
• Vara rådgivande inom hållbarhetsfrågor för ledning och personal i upphandling och inköp
• Samordning inom andra områden än hållbar utveckling kan förekomma
Är du personen vi söker?
För att lyckas i rollen har du som person lätt att samarbeta, är strukturerad och har förmågan att tänka strategiskt.
Din kompetens och tidigare erfarenhetPubliceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
• Examen inom relevant högskoleutbildning
• God kunskap inom frågor som rör hållbar utveckling
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med ledningssystem
• Erfarenhet av miljörapportering
Anställningen
Anställningen är placerad vid enheten för planering och analys, vilket är en enhet inom avdelningen för ledningsstöd och ekonomi och en del av högskolans verksamhetsstöd. Anställningen är ett vikariat till och med 2026-06-30 med tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-10-02. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Kontakt
Enhetschef
Sofia Reyier Österling sre@du.se 023-77 82 23 Jobbnummer
9504698