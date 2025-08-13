Salladsbar/Kaffebiträde
2025-08-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Visa alla jobb hos YK Capital AB i Östersund
Vi söker just nu en medarbetare att komplettera vårt nuvarande lag!
vi är en salladsbar som söker dig som vill jobba 50-70% och vill jobba inom service!
Utåtriktad och service minded är du som söker och gillar att jobba med mat är detta du tveka inte att kontakta oss!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Momobaishop@gmail.com Arbetsgivare YK Capital AB
(org.nr 559373-7702) Kontakt
Ying Wikström 0730888102 Jobbnummer
9456951