Salladsbar/Kaffebiträde

YK Capital AB / Servitörsjobb / Östersund
2025-08-13


Vi söker just nu en medarbetare att komplettera vårt nuvarande lag!
vi är en salladsbar som söker dig som vill jobba 50-70% och vill jobba inom service!
Utåtriktad och service minded är du som söker och gillar att jobba med mat är detta du tveka inte att kontakta oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Momobaishop@gmail.com

Arbetsgivare
YK Capital AB (org.nr 559373-7702)

Kontakt
Ying Wikström
0730888102

Jobbnummer
9456951

