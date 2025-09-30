Säljledare Konfektyr och dryck
Stormarknaden i Gnista AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-09-30
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormarknaden i Gnista AB i Uppsala
Om jobbet som säljledare:
Som säljledare ansvarar du för ditt område avseende försäljning, lönsamhet, se till att rutiner följs och att din avdelning bidrar till kundupplevelsen "allt under ett tak". Tillsammans med dina kollegor på kolonial säkerställer du goda rutiner och att den dagliga driften fungerar, alla dagar i veckan-hela öppettiden- året om.
Ditt ansvar innefattar avdelningens sortiment, nyheter och säsonger. Det innebär säsongsplanering, sätta och förankra rutiner, säljplanering och hålla säljtryck. Avdelningen ska innefatta välfyllda, fräscha och inspirerande exponeringar. Du arbetar med löpande beställningar och kampanjer.
Givetvis bidrar du också med en kundservice i världsklass!
Som säljledare ingår du också i service-ledargruppen där du tillsammans med övriga gruppmedlemmar fortsätter att förbättra och utveckla Gnistas kundrelationsarbete mot Sveriges bästa kundmöte och Sveriges högsta proaktivitet!
Vi söker säljledare till avdelningen "Kolonial dryck och konfektyr".
Tjänsten är deltid på 30h/v och arbetstiden är schemalagd med varierande arbetstider samt arbete varannan helg. Arbete på högtider förekommer.
Om dig:
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för att driva ett sortimentsområde. Du har en entreprenörsådra och drivs av att se resultat av dina åtgärder. Du ser potentialer och längtar efter att få utveckla och se resultat. Vidare har du förmåga att styra och göra rätt prioriteringar i det dagliga arbetet. Du är ordningsam och initiativtagande med ambitionen att göra allt lite enklare. Du är ett föredöme som skapar positiv energi och engagemang.
Som säljledare rapporterar du till försäljningschefen på Kolonial.
Intervjuer hålls löpande och vi tillsätter tjänsten när vi hittat rätt kandidat så vänta inte med din ansökan.
