Säljare Automotive Motonet Växjö

Motonet AB / Butikssäljarjobb / Växjö
2026-02-23


Brinner du för försäljning, struktur och kundservice? Vill du vara med på en spännande resa och bygga upp Motonets åttonde varuhus i Sverige? Då är detta jobbet för dig när Motonet kommer till Växjö! Vi söker säljare med fokus på automotive/reservdelar med start våren 2026.
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som besitter tidigare erfarenhet av verkstad, kassaarbete, lagerarbete, butiksarbete eller varuhusarbete. För rollen som reservdelssäljare är det ett krav att du har erfarenhet av eller ett intresse för reservdelar till bil, båt och/eller mc.
Som person är du:

Högst motiverad att alltid leverera god service med ett leende

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Drivs av att nå uppsatta mål

Noggrann

Rollen som reservdelssäljare

Ge utomordentlig kundservice

Varupåfyllnad i varuhuset

Hålla varuhuset representabelt för kunder

Kassa- och försäljningsarbete

Tillhandahållande av olika tjänster till kunder

Säkerställa smidigt varuflöde från lager till kund

Ta emot, packa upp och lagerföra inkommande leveranser

Ansvar för snabbservicestation

Arbetet som reservdelsförsäljare är ett varierat arbete med kundservice och försäljning där du får utveckla dina kunskaper inom bland annat bilindustrin.
På Motonet arbetar vi som ett lag, vilket innebär att dina arbetsuppgifter kan variera för att vi ska kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen.
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och 60 år gamla koncernen Broman Group. Motonet är kollektivavtalsanslutna genom Svensk Handel. Lönen sätts utifrån branschvana och de nivåer som finns i detaljhandelsavtalet.
Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Månatlig bonus

En möjlighet att få vara med på Motonets uppbyggnation i Sverige

Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 8 mars och vi kommer att hantera ansökningarna löpande, tveka därför inte att söka direkt! Vi ser gärna att du kan påbörja din anställning redan under mars-månad. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Horvath, patrik.horvath@motonet.se.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7277811-1856661".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Motonet AB (org.nr 556801-9284), https://karriar.motonet.se
Marketenterivägen 3 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Arbetsplats
Motonet Sverige

Jobbnummer
9758366

