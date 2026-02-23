Säljare Automotive Motonet Växjö
Motonet AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-02-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motonet AB i Växjö
, Jönköping
, Linköping
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Brinner du för försäljning, struktur och kundservice? Vill du vara med på en spännande resa och bygga upp Motonets åttonde varuhus i Sverige? Då är detta jobbet för dig när Motonet kommer till Växjö! Vi söker säljare med fokus på automotive/reservdelar med start våren 2026.
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som besitter tidigare erfarenhet av verkstad, kassaarbete, lagerarbete, butiksarbete eller varuhusarbete. För rollen som reservdelssäljare är det ett krav att du har erfarenhet av eller ett intresse för reservdelar till bil, båt och/eller mc.
Som person är du:
Högst motiverad att alltid leverera god service med ett leende
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Drivs av att nå uppsatta mål
Noggrann
Rollen som reservdelssäljare
Ge utomordentlig kundservice
Varupåfyllnad i varuhuset
Hålla varuhuset representabelt för kunder
Kassa- och försäljningsarbete
Tillhandahållande av olika tjänster till kunder
Säkerställa smidigt varuflöde från lager till kund
Ta emot, packa upp och lagerföra inkommande leveranser
Ansvar för snabbservicestation
Arbetet som reservdelsförsäljare är ett varierat arbete med kundservice och försäljning där du får utveckla dina kunskaper inom bland annat bilindustrin.
På Motonet arbetar vi som ett lag, vilket innebär att dina arbetsuppgifter kan variera för att vi ska kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen.
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och 60 år gamla koncernen Broman Group. Motonet är kollektivavtalsanslutna genom Svensk Handel. Lönen sätts utifrån branschvana och de nivåer som finns i detaljhandelsavtalet.
Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Månatlig bonus
En möjlighet att få vara med på Motonets uppbyggnation i Sverige
Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 8 mars och vi kommer att hantera ansökningarna löpande, tveka därför inte att söka direkt! Vi ser gärna att du kan påbörja din anställning redan under mars-månad. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Horvath, patrik.horvath@motonet.se
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7277811-1856661". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motonet AB
(org.nr 556801-9284), https://karriar.motonet.se
Marketenterivägen 3 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Motonet Sverige Jobbnummer
9758366