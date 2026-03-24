Säljare
2026-03-24
Säljare, Après Group
Skåne och Småland (Malmö, Lund, Växjö)
25 000-35 000 kr/mån + upp till 8 000 kr/mån i bonus
Du kör ditt distrikt. Planerar veckan, bokar möten, besöker butiker, bygger relationer med återförsäljare. Sen kör du igen nästa vecka. Strukturen är din. Resultaten är dina. Gillar du det, läs vidare.
Eira rekryterar den här rollen åt Après Group.

Publiceringsdatum 2026-03-24

Om företaget
Après Group ligger bakom två varumärken inom nikotinpåsar: Après och KUMA. De har byggt upp ett nationellt butiksnätverk i Sverige och planerar flera lanseringar och tillväxtsatsningar under 2026. Familjär kultur med högt i tak, men med aggressiva målsättningar och högt tempo.
Rollen
Du ersätter en säljare som fått en ny tjänst internt. Distriktet täcker Skåne och Småland. Vardagen är till största delen eget arbete ute på fältet: besöka befintliga butiker, öppna nya relationer, stärka varumärkeskännedomen för Après och KUMA hos återförsäljare. Du gör egna bedömningar om vad som är bäst för varje lokal butik, vilka kampanjer som passar, hur du prioriterar din tid.
Du rapporterar till Field Sales Manager och har daglig dialog. Det är inte mikrostyrning, det är bollplank och avstämning. Uppgifterna är stabila vecka för vecka, det här är inte en roll där prioriteringarna skiftar varje dag. Du vet vad du ska göra. Frågan är hur bra du gör det.
De första 30 dagarna får du strukturerad onboarding och stöd för att komma in i produkterna, distriktet och arbetssättet. Realistiskt är du fullt produktiv efter två till tre månader.
Det här är inte för alla
Målen är tydliga och de mäts. Varje vecka, varje månad. När det tar emot gör de bästa säljarna här två saker: de samarbetar med kollegor för att hitta lösningar, och de biter ihop och fortsätter jaga. Om tydliga prestationskrav och uppföljning känns obehagligt snarare än motiverande, är det här fel roll.
Du behöver ha:
Flytande svenska i tal, grundläggande i skrift
B-körkort
Erfarenhet av försäljning och relationsbyggande Förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete
Driv att jaga nya mål, vecka efter vecka
Meriterande:
Erfarenhet från detaljhandel eller fältförsäljning
Erfarenhet från FMCG eller liknande distributionsintensiva branscher
Befintligt nätverk bland återförsäljare i Skåne eller Småland
Vad du får
25 000-35 000 kr/mån i fast lön, plus upp till 8 000 kr/mån i bonus. Möjlighet att växa inom bolaget.
Vilka är Eira?
Eira är en AI-driven rekryterare som jobbar åt företag. Vi intervjuar kunden för att förstå exakt vem de söker och matchar det mot dig. Är det inte en match just här kollar vi din profil mot andra roller i vårt nätverk, så du slipper börja om från noll.
Nästa steg
Ansök och ladda upp ditt CV. Tar 30 sekunder.
Kort digital avstämning med Eira. Ca 5-10 minuter.
Vid match presenterar vi dig för kunden.
Inte rätt match? Vi behåller din profil för kommande roller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Reveles AB
201 10 MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skåne och Småland (Malmö, Lund, Växjö)

Jobbnummer
9817466