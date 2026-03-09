Sälj och order administratör
Wt-Metall Norden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skara Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skara
2026-03-09
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wt-Metall Norden AB i Skara
OM JOBBET
WT Metall Norden är ett familjeägt företag som levererar förstklassiga lösningar för säkra transportlösningar av hund. Vi är en nischad bransch som fortsätter att växa med över 1 000 000 hundägare i Sverige som kundbas.
Nu söker vi dig som vill ha ett roligt, varierande och utvecklande arbete i en unik bransch. Som ett mindre företag värdesätter vi gemenskap högt, hos oss blir du en viktig del av teamet där vi hjälper varandra, har kul tillsammans och arbetar mot gemensamma mål.
Tjänsten är heltid (100 %) eller enligt överenskommelse.
OM ROLLEN
Som sälj och orderadministratör har du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för att ta emot beställningar, räkna på offerter och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar. Målet är alltid att ge kunden en så smidig och positiv köpupplevelse som möjligt och likt vår slogan lyder MED K(H)UNDEN I FOKUS.
Arbetet innebär mycket kundkontakt men också mycket varierande arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du trivs med att ha flera saker i gång, samtidigt som du arbetar strukturerat och noggrant.
Kundkontakter sker främst via telefon och e-post, men även genom försäljning i vår butik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Orderhantering och kundsupport
• Ta fram och återkoppla på offerter
• Uppdatera hemsida och sociala medier
• Packa ordrar och boka transporter
• Enklare fakturering och bokföring
• Boka och hantera kundmöten
Vem är du?
Vi förväntar oss inte att du kan allt från början, det viktigaste är att du har driv, nyfikenhet och vilja att lära dig. Hos oss får du möjlighet att växa in i rollen över tid.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
• Är kommunikativ och lösningsorienterad
• Är noggrann, strukturerad och stresstålig
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har grundläggande kunskaper i Office
Du är en person som bidrar med positiv energi, ansvarstagande och god ordning i ditt arbete.
MERITERANDE
• Goda kunskaper i engelska
• Intresse för sociala medier och grafik
• Tidigare erfarenhet av kundkontakt via e-post eller telefon
ANSÖKAN
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@wtmetall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wt-Metall Norden AB
(org.nr 556788-3789), http://www.wtmetall.se
Björkelundsgatan 3 (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786281