Aktiv kvinna på Värmdö
Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-06-04
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramp Personlig Assistans AB i Värmdö
, Tyresö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Ramp Personlig Assistans är en värdegrundsbaserad assistansanordnare med en tydlig radikal profil bortom vård och vinstmaximering.
OM KUNDEN
Kvinna i 50-årsåldern söker en personlig assistent. Bor i villa vid Hemmesta på Värmdö (ca 15 minuters promenad från busshållplats). Uppdraget som assistent innebär att vara ett stöd och behjälplig i alla vardagliga sysslor samt bidra till en trygg, stabil och fungerande tillvaro.
OM DIG
Det finns hund i hushållet, eventuellt två, så man måste vara hundintresserad och hundvan. Intresse för trädgård, blommor, mat och inredning är meriterande. Det är viktigt och önskvärt att kunna ta egna initiativ, vara lösningsfokuserad samt händig.
Kunden söker dig som är av kvinnligt kön, har en glad och positiv inställning, tidigare erfarenhet av personlig assistans eller motsvarande område.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är fördelad på tre dagar/vecka mellan kl. 8-16, inga helger, röda dagar eller kvällar. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ramp Personlig Assistans AB
(org.nr 556685-6737)
115 50 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Rekrytering Ramp arbeta@ramp.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9948124