Jobba med maskinmontage inom verktygskonstruktion på Saab!
Saab Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Karlskoga Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskoga
2026-06-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du kommer att jobba inom vår produktionstekniska avdelning, på sektionen verktygskonstruktion, som omfattar mekanisk konstruktion, systemdesign inom el och automation samt testutveckling där ett stort fokus ligger på mjukvaruutveckling.
I rollen som maskinmontör kommer du att jobba med montage och framtagning av våra maskinutrustningar i ett tätt samarbete med våra verktygskonstruktörer. Arbetet består främst av mekaniskt montage, men även integration av el- och styrsystem ingår i den totala leveransen. All utrustning testas och verifieras före leverans och du kommer att vara en del av den processen.
Att jobba med ständiga förbättringar är en del av vår vardag där vi hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra våra utrustningar och processer.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och som gillar att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Du är van att arbeta självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs samtidigt med att vara en del av ett team där samarbete och kvalitet står i fokus.
Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och uppskattar ordning och reda. Har du dessutom erfarenhet av el och automation är det ett stort plus, då det är en viktig del av våra konstruktioner. Eftersom vi utför justeringar och kompletteringar i vår egen verkstad är även erfarenhet av manuell maskinbearbetning meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
Praktisk yrkesutbildning
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Manuell skärande bearbetning
El och automation
Pneumatik
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du bidrar med ett positivt engagemang och tar ansvar för att arbetet utförs med hög kvalitet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB maja.andersson@saabgroup.com Jobbnummer
9948100