Produktionschef Lack
Carla AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Om Carla Vi vill accelerera omställningen till hållbar mobilitet. Det gör vi genom att erbjuda det mest kundvänliga sättet att sälja och köpa elbilar. Vårt mål är att bli Norra Europas största spelare inom försäljning av elbilar. Vi grundades i Stockholm 2020, och är idag näst störst i Sverige inom försäljning av begagnade elbilar. Vårt mål är att under 2026 uppnå en försäljningsvolym om 2,5 miljarder kronor, med lönsamhet, samtidigt som vi ska fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder.
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Om rollen
acken är en avgörande del av kundupplevelsen hos Carla. Därför är vår lackverksamhet en central del av produktionen och en viktig möjliggörare för vår fortsatta tillväxt.
Nu söker vi en Produktionschef / Anläggningschef som vill leda och utveckla en av Sveriges mest moderna lackverksamheter för begagnade elbilar.
Under sommaren flyttar vi in i en helt nyrenoverad anläggning i Kungsängen, specialbyggd för professionell billackering med toppmodern utrustning, modern lackbox och optimerade arbetsflöden för hög kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
Du får ansvar för en verksamhet med cirka 15 skickliga medarbetare i tvåskift. Teamet präglas av hög kompetens, yrkesstolthet och genuint hantverkskunnande. Samtidigt befinner sig Carla på en stark tillväxtresa, vilket ger dig möjlighet att bygga, skala och utveckla både produktionen och organisationen över tid.
Som Produktionschef ansvarar du för lackanläggningens resultat, produktion, kvalitet, arbetsmiljö och medarbetare. Du säkerställer ett effektivt och välplanerat produktionsflöde där varje bil håller den höga kvalitetsnivå våra kunder förväntar sig.
Det här är en roll för dig som trivs i skärningspunkten mellan ledarskap, produktion och ständiga förbättringar. Du arbetar nära verksamheten samtidigt som du driver utveckling genom datadriven uppföljning, processoptimering och starkt kvalitetsfokus.
Du rapporterar till vår Site Manager och blir en nyckelperson i Carlas fortsatta tillväxtresa.
Dina ansvarsområden
Ledarskap & personalansvar
Ha fullt personalansvar för ett team om cirka 15 personer som arbetar i tvåskift. Teamet består av erfarna och kompetenta team leads, lackerare, lackförberedare och monteringstekniker med stark yrkesstolthet och hög kvalitet i sitt hantverk
Säkerställa en god arbetsmiljö med fokus på säkerhet och miljö
Coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Säkerställa rätt kompetens, kapacitet och bemanning över samtliga skift
Ansvara för rekrytering, onboarding samt performance- och lönesamtal
Produktion & flödesstyrning
Tillse att teamet varje dag uppnår output- och kvalitetsmål
Stötta i planering av flödet
Arbeta aktivt med sifferbaserad uppföljning för att identifiera förbättringsområden
Kommunicera och samarbeta med process- och produktutvecklingsteam för att öka effektivitet och kvalitet
Drift, inköp & externa kontakter
Ansvarig för anläggningsfrågor såsom säkerhet, arbetsmiljö, parkering och kemikaliehantering
Ansvara för inköp av material såsom färg, kemikalier, skyddsutrustning och verktyg
Vara kontaktperson mot leverantörer och samarbetspartners
Fungera som kontaktperson gentemot fastighet, inklusive besiktningar
Säkerställa att verksamheten följer gällande rutiner, föreskrifter och lagkrav
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet som chef inom liknande verksamhet - exempelvis verkstad, skadeverkstad, eller tillverkningsindustri
Erfarenhet av att leda verksamheter med höga volymer och stora krav på optimering
En god förståelse för lackeringsprocessen, inklusive teknik och kemi, är ett plus men inte ett krav
B-körkort
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska
Vem är du?
Du är en trygg och prestigelös ledare som trivs i en operativ miljö där planering, struktur och tempo är avgörande. Du har en stark analytisk förmåga och är van att arbeta datadrivet med produktionsflöden.
Vi tror att du är:
Lösningsorienterad och handlingskraftig
Kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Förändringsbenägen och utvecklingsdriven
Strukturerad med mycket god planeringsförmåga
Logisk och analytisk i ditt sätt att arbeta
Vad har vi att erbjuda dig?
Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt.
Utöver det så erbjuder vi:
Möjligheten att leda och utveckla en helt nyrenoverad, toppmodern lackanläggning byggd för framtidens produktion
Chansen att kombinera operativt ledarskap med långsiktigt verksamhetsbyggande i ett av Sveriges snabbast växande bolag inom hållbar mobilitet
En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare
Möjligheten att jobba smartare, snarare än mer. Att få en balans i livet är en viktig del i att skapa resultat över en längre tid
Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Nu när du kommit såhär långt...
• så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så sök så snart du kan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852874-2036300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
(org.nr 559277-3492), https://careers.carla.se
Mätarvägen 23 (visa karta
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196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Carla Jobbnummer
9948121