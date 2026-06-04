Data Engineer till Sophiahemmet Rehab Center
Sophiahemmet Rehab Center Aktiebolag / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-04
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Plats: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare
Syfte med rollen
Rollen som Data Engineer syftar till att samla in, analysera och visualisera data för att stödja verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och strategiskt beslutsfattande inom vårdverksamheten. Rollen bidrar till att skapa datadrivna insikter som stärker kvalitet, effektivitet och ekonomisk uppföljning.
Våra medarbetare är vår största konkurrensfördel. Vi premierar nytänkande, och egna initiativ. Ta chansen och sök idag och bli del av en spännande och utvecklande arbetsplats!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Analysera verksamhetsdata inom produktion, kvalitet och ekonomi
• Ta fram rapporter, analyser och dashboards för ledning och verksamhet
• Identifiera trender, avvikelser och förbättringsområden
• Stödja verksamheten i datadrivet beslutsfattande
• Följa upp vårdkvalitet och relevanta nyckeltal (KPI:er)
• Säkerställa datakvalitet, struktur och tillförlitlighet
• Delta i utvecklingsprojekt inom exempelvis digitalisering och BI-lösningar
• Ansvara för framtagande av månatliga uppföljningar och resultatanalyser
• Stödja CFO i budget-, prognos- och uppföljningsarbete
• Samarbeta tvärfunktionellt med verksamhet, ekonomi och ITPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom exempelvis statistik, ekonomi, systemvetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande område
• Erfarenhet av dataanalys, gärna inom vård, omsorg eller offentlig sektor
• Erfarenhet av BI-verktyg såsom Power BI eller Tableau
• Erfarenhet av databashantering och arbete i SQL
• Meriterande med erfarenhet av journalsystem och vårddataplattformar
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete är meriterande
• Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella och komplexa organisationer
Tekniska färdigheter
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i SQL
• Meriterande med kunskaper i Python eller R
• Erfarenhet av datavisualisering och rapportering
• Förståelse för datamodellering och datakvalitet
Domänkunskap
• Förståelse för vårdprocesser och patientflöden
• Kunskap om kvalitetsregister och vårdrelaterade KPI:er
• God förståelse för regelverk och dataskydd, exempelvis GDPR
• Insikt i hur data används för kvalitetsuppföljning och verksamhetsstyrning inom vårdenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Analytisk, logisk och strukturerad
• Problemlösande med förmåga att identifiera avvikelser och föreslå förbättringar
• Kommunikativ och pedagogisk i presentation av data och ekonomiska resultat
• Samarbetsorienterad med god förmåga att arbeta tvärfunktionellt
• Affärsorienterad med förståelse för verksamhetens mål och behov
• Självständig, initiativtagande och ansvarstagande
• Noggrann och detaljorienterad med hög integritet, särskilt vid hantering av patientdata
• Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig verksamhet
Vad händer nu?
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I din ansökan kommer du att få svara på en del urvalsfrågor, se det som att det ersätter det personliga brevet. Har du frågor gällande tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta CFO Semhar Adi Ghebre, Semhar.Adi.Ghebre@skandia.se
.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor på Ulriksborgsgatan 8 i Stockholm.
Vi ser fram emot din ansökan!
I den här processen har vi följande steg:
• Urvalsfrågor
• Verksamhetsintervjuer
• Personlighets- och logisk test
• Referenser
• Bakgrundskontroll
Mer om SRC
Sophiahemmet Rehab Center är ett dotterbolag till Skandia med fokus på att skapa ett friskt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaro och förbättra medarbetares och företags hälsa. Genom Skandia Hälsokedja och noggrant utvalda partners tillhandahåller vi även ett brett spektrum av arbetsmiljö- och hälsotjänster.
Vårt team består av legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och psykologer som ansvarar för hela processen, från initial kundkontakt via Hälsoslussen till leverans av tjänster inom Skandia Hälsoförsäkring. Vi är cirka 100 medarbetare som sitter i Stockholm och Göteborg och erbjuder digitala/onlinetjänster. För leverans i övriga landet sker samarbete med partners. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sophiahemmet Rehab Center Aktiebolag
(org.nr 556248-6323)
Ulriksborgsgatan 8 (visa karta
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112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Sophiahemmet Rehab Center AB Jobbnummer
9948115