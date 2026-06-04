Deltid Matleverantör

Jemttransport AB / Fordonsförarjobb / Östersund
2026-06-04


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Personal på deltid sökes!
Matgubben är ett företag som levererar matlådor till pensionärer och personer med biståndsbeslut i Östersunds kommun. Vi är idag ett gäng på sex personer och söker nu en till som vill jobba två dagar i veckan, tisdagar och fredagar 08.00 till 15.30. Vi ser gärna att du kan rycka in extra någon dag i månaden. Ledighet går alltid att ordna om du är lika flexibel tillbaka.
Krav på tjänsten.
• Körkort B, manuell låda.
• Fritt belastningsregister
• Ordningsam
• Alltid en vilja att göra sitt bästa.

Vi utgår från infanterigatan 22 på stadsdel norr.
För att ansöka, skicka ett kort brev om dig själv till rekrytering@jemttransport.se. Antagning kan ske under ansökningstiden så skicka in så fort du kan om du är intresserad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: Rekrytering@jemttransport.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jemttransport AB (org.nr 556693-9137)
Infanterigatan 22 (visa karta)
831 32  ÖSTERSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9948119

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