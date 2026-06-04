Projektledare Införande av ITavtal
Ab Cleaneo / Organisationsutvecklarjobb / Lund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lund
2026-06-04
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Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi efter en erfaren och strukturerad projektledare för att leda ett omfattande införande av ett nytt IT-avtal inom deras organisation. Uppdraget är strategiskt viktigt och omfattar samordning av flera parallella aktiviteter kopplade till avtal, leverantörer, teknik och verksamhet och avser ett fastprisavrop.
Projektet innebär att säkerställa en effektiv övergång till ett nytt avtal, implementering av tillhörande tjänster samt etablering av arbetssätt för förvaltning och uppföljning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Planera, leda och följa upp införandeprojektet enligt fastställda mål, tidplan och budget.
Säkerställa koordinering mellan IT, verksamhet och externa leverantörer.
Driva arbetet med övergång från befintligt avtal till nytt avtal, inklusive migrering och förändringsledning.
Identifiera och hantera risker, beroenden och kritiska aktiviteter.
Säkerställa tydlig kommunikation och rapportering till styrgrupp och intressenter.
Etablera struktur för uppföljning, governance och fortsatt förvaltning.
Obligatoriska kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av att leda större IT-införandeprojekt eller transformationsprogram inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av arbete med IT-avtal, outsourcing, sourcing eller leverantörsstyrning.
Erfarenhet av komplexa miljöer med flera intressenter och beroenden.
Förmåga att arbeta strukturerat med projektmodeller, till exempel PPS, Prince2 eller motsvarande.
Stark kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation.
Erfarenhet av förändringsledning, change management.
Kunskap inom IT-infrastruktur, digital arbetsplats eller verksamhetssystem.
Erfarenhet av avtalstransitioner och leverantörsbyten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: ansokan@cleaneo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Cleaneo
(org.nr 559193-2032) Arbetsplats
Cleaneo, AB Jobbnummer
9948118