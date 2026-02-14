Säkerhetstekniker brandlarm och säkerhet till Assemblin El, Nyköping
2026-02-14
Vill du spela i vårt A-team?
Då har vi ett bra erbjudande till dig! Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom företaget, du får du bra stöttning av engagerade projektledare och kollegor med stor erfarenhet, där du kan bolla idéer och problemställningar. Dessutom har vi kul på jobbet!
Vi på Assemblin El söker nu tekniker till vår säkerhetsavdelning inom två specialistområden: säkerhet och brandlarm. Arbetet innebär installation, programmering, service och driftsättning av anläggningar inom säkerhet respektive brandlarm.Publiceringsdatum2026-02-14Bakgrund
Vi ser att du har flera års erfarenhet från branschen, är självgående och har B-körkort.
Du har installationsvana och det är även meriterande om du är elektriker i grunden.
Du vill utveckla dina kunskaper och har lätt att kommunicera.
Du sätter kunden i fokus och gillar att samarbeta.
För rollen inom brandlarm: Det är meriterande om du har specifik systemkunskap om Schrack Seconet, Schneider, Panasonic EBL.
För rollen inom säkerhet: Det är meriterande om du har specifik systemkunskap om RCO M5 Mega, Assa Arx, Pacom/Unison, Lenel, SPC, Galaxy, Milestone Wisenet, Bosch VMS.
Personliga egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla, noggrannhet och förmåga att lösa problem. Du är trygg och lugn som person och gillar att installera samt är tekniskt intresserad. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp med kollegor eller andra yrkesverksamma på en arbetsplats.
Vi erbjuder
Assemblin El utvecklas och vi har många idéer om hur vi vill forma vår roll som samhällsbyggare och våra kunders teknikpartner. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt.
Information och ansökan
Vill du vara med i det vinnande laget? Välkommen med att registrera din ansökan via länken.
Urvalsprocessen sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Önskar Du ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Filialchef Roger Korseman på telefonnummer 010 472 61 48 eller via mail roger.korseman@assemblin.se
.
Vi har redan valt våra leverantörer för denna process och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från externa rekryterings- eller bemanningsbolag. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin El AB
(org.nr 556013-4628) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin El Kontakt
Roger Korseman roger.korseman@assemblin.se 010-4726148 Jobbnummer
9742926