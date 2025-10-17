Säkerhetssamordnare för civil beredskap
Vill du bidra till att fortsätta stärka Gullspångs och Töreboda kommuners förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser? På grund av pensionsavgång söker vi nu en engagerad och strukturerad säkerhetssamordnare som vill vara med och utveckla vårt gemensamma arbete med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar.
Som säkerhetssamordnare ingår du i ett team som arbetar gemensamt med Gullspångs och Töreboda kommuner, med anställning i Gullspångs kommun. Arbetet är både strategiskt och operativt, och växlar mellan långsiktig planering och snabba insatser vid behov. Här arbetar vi med korta beslutsvägar och i nära samarbete med kompetenta kollegor. Här finns driv och mod att utvecklas, bland annat genom att vi blivit utvalda att ingå i ett nationellt pilotprojekt gällande livsmedelsberedskap mellan myndigheter och näringslivet. Vi har en aktiv frivillig resursgrupp (FRG), ett påbörjat samarbete med näringslivet i beredskapsfrågor och fler projekt på gång. Du kommer att ha arbetsplats i kommunhusen i Hova och i Töreboda.
Säkerhet är en del av enheten Stöd och strategi i Gullspång. Förutom säkerhetsfrågor arbetar enheten med kommunikation, kansli, folkhälsa, samhällsplanering, turism och näringsliv.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare ingår att:
* Samordna och utveckla kommunernas arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.
* Stödja verksamheterna i bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering.
* Ta fram, implementera, uppdatera och följa upp styrdokument inom området.
* Samordna och utveckla kommunernas krisledningsarbete.
* Planera och genomföra utbildningar och övningar inom krisberedskap och säkerhetsområdet.
* Samverka med externa aktörer såsom Länsstyrelsen, räddningstjänst och andra myndigheter och kommuner.
* Driva projekt kopplade till säkerhetsområdet.
* Fungera som ett kvalificerat stöd till ledning och verksamhet.
* Handlägga och utreda ärenden för politiska beslut.
* Vara biträdande säkerhetsskyddschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom exempelvis krisberedskap, totalförsvar, samhällssäkerhet eller likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor, gärna inom offentlig sektor. För att lyckas i rollen behöver du förstå lagstiftning och regelverk inom området, kunna arbeta självständigt och driva utvecklingsarbete.
B-körkort krävs.
Som person trivs du med att ingen dag är den andra lik och att både ha en strategisk rådgivande roll och att arbeta operativt. Du är driftig, tar initiativ och har god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är kommunikativ.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Säkerhetsprövning kommer att genomföras som en del av anställningen och anställningen innebär placering i säkerhetsklass.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
