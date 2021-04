Säkerhetsexpert - eftermarknad till Göteborg - Verisure Sverige AB - Säljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Verisure Sverige AB

Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-15Vill du arbeta i ett starkt växande bolag med innovativa tjänster och produkter? Som säkerhetsexpert är du en av våra många medarbetare som möter våra kunder i deras hem och levererar en förstklassig kundupplevelse i form av säkerhetsrådgivning, utökad säkerhet, försäljning, trygga installationer och service samt ett effektivt arbete. Just nu söker vi en till medarbetare!2021-04-15Du börjar din karriär hos oss med att arbeta med kundmöten där du genomför en säkerhetskonsultation för att säkerställa rätt skydd till kunden, att i samråd med kunden säkerställa så att larmtjänsten och tillhörande komponenter aktiveras och installeras på ett professionellt och kvalitetsmedvetet sätt, samt att utbilda kunden i larmets alla funktioner och den tjänst som ingår. Vidare ingår det i arbetet att genomföra serviceuppdrag hos befintliga kunder vilket inkluderar service av vår Verisureteknik samt i vissa fall äldre anläggningar, säkerhetskonsultation med försäljning för att bedöma behovet av, och erbjudande om, ytterligare skydd, samt säkerställa att nuvarande larmtjänst fungerar som den ska. Arbetet innebär en del systemtekniska uppgifter som sker i av Verisure utformade system och appar, vilket du får intern utbildning och coachning kring.Vi erbjuder dig:* Attraktiv lönemodell med garanterad del, provision och bonussystem* Gedigna sälj- och serviceutbildningar och motiverande teamaktiviteter* Stort nätverk av kollegor och en stabil arbetsplats med lång branscherfarenhet* Marknadens senaste tjänster och produkter samt välbeprövat sälj- och informationsmaterial som stöd i ditt arbeteVi söker dig som:* Har B-körkort, eftersom bil används dagligen i rollen* Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande* Har gymnasiekompetens* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret (eftersom Verisure är ett auktoriserat bevakningsföretag)För att passa för rollen ser vi att du har en mycket god social förmåga samt ett genuint intresse för människor. Du är pedagogisk, serviceinriktad och kundorienterad med stort intresse för försäljning, modern teknik och en fallenhet för att arbeta effektivt och praktiskt.Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller utbildning för att passa in i rollen, vi tillhandahåller den utbildning som krävs, men du behöver vara intresserad av försäljning och ha en utpräglad servicekänsla.Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person så skicka in din ansökan redan idag!Då vi är ett auktoriserat bevakningsföretag krävs godkännande från Länsstyrelsen innan anställning. Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och UC. Vi tar inte emot ansökningar via mail p.g.a. GDPR.Välkommen in med din ansökan!Vi på Verisure Field Sales hanterar all rekrytering inhouse och undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt och erbjudanden från bemanning-och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENTSALARYSista dag att ansöka är 2021-05-15Verisure Sverige AB5692848