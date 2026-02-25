Rivare mer erfarenhet av skärbränning

YA Gruppen AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-02-25


Vi på YA Gruppen söker just nu en rivare med erfarenhet av skärbränning till vårt team. Som rivare hos oss på YA Gruppen kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens.
Du som söker har erfarenhet av rivningsarbeten inom stambyte samt övriga ROT-arbeten.
Vidare så är du självgående och sätter stolthet i att ta ansvar för utfört arbete. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska.
Giltigt Heta Arbeten-behörighet samt kunskaper i ryska språket är meriterande.
Vi erbjuder:

Goda utvecklingsmöjligheter

Uppskattning för väl utfört arbete

Trevliga arbetsplatser och omväxlande projekt

