Ridlärare till Svedens Ponnyklubb- Vikariat

Svedens Ponnyklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falun
2026-03-05


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svedens Ponnyklubb i Falun

Svedens Ponnyklubb är en ideell förening och ridskola belägen i en lantlig miljö utanför Falun. Vi erbjuder ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i en trygg, inkluderande och lärorik miljö. Anläggningen består av två ridhus, vilket ger goda möjligheter till varierad och kvalitativ undervisning året runt. Vi har 19 hästar och ponnyer som är välutbildade och anpassade för vår verksamhet. Hästarnas välmående står alltid i centrum och hästvälfärd genomsyrar allt vi gör.
Vi har en aktiv tävlingsverksamhet och arrangerar flera tävlingar varje år, vilket bidrar till en levande och utvecklande klubbmiljö för både elever och personal. En stor del av vår verksamhet riktar sig till barn och unga, där vi lägger stor vikt vid att skapa meningsfull utveckling, trygghet och en inkluderande kultur.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om tjänsten
Som ridlärare/instruktör får du en central roll i att planera och leda ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer. Du skapar en trygg, pedagogisk och inspirerande lärandemiljö både i ridhuset och i stallet, och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Anställning: Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid (100 %)
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Lön: Enligt avtal
Tillträde: 27 juli 2026

Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och genomföra ridlektioner
• Skapa en trygg och engagerande lärandemiljö
• Delta i hästarnas dagliga rutiner och välmående
• Skötsel av stall och anläggning
• Medverka vid aktiviteter och evenemang
• Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som ridlärare/instruktör
• Har relevant utbildning, t.ex. SRL I (meriterande)
• Trivs med att arbeta med barn och ungdomar
• Är en trygg och engagerad ryttare
• Är ansvarstagande och samarbetsvillig
• Har B-körkort (krav)
• Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
• En utvecklande roll i en barn- och ungdomsinriktad verksamhet
• En engagerad förening med stark gemenskap
• Trygga och välutbildade hästar och ponnyer

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: info@svedens.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Urval och intervjuer sker löpande - Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@svedens.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridlärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svedens Ponnyklubb
Svedens Gård (visa karta)
791 96  FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ridskola

Kontakt
Ridskolechef
Marika Schön
info@svedens.se
070-203 93 48

Jobbnummer
9778210

Prenumerera på jobb från Svedens Ponnyklubb

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svedens Ponnyklubb: