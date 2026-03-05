Ridlärare till Svedens Ponnyklubb- Vikariat
2026-03-05
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Visa alla jobb hos Svedens Ponnyklubb i Falun
Svedens Ponnyklubb är en ideell förening och ridskola belägen i en lantlig miljö utanför Falun. Vi erbjuder ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i en trygg, inkluderande och lärorik miljö. Anläggningen består av två ridhus, vilket ger goda möjligheter till varierad och kvalitativ undervisning året runt. Vi har 19 hästar och ponnyer som är välutbildade och anpassade för vår verksamhet. Hästarnas välmående står alltid i centrum och hästvälfärd genomsyrar allt vi gör.
Vi har en aktiv tävlingsverksamhet och arrangerar flera tävlingar varje år, vilket bidrar till en levande och utvecklande klubbmiljö för både elever och personal. En stor del av vår verksamhet riktar sig till barn och unga, där vi lägger stor vikt vid att skapa meningsfull utveckling, trygghet och en inkluderande kultur.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som ridlärare/instruktör får du en central roll i att planera och leda ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer. Du skapar en trygg, pedagogisk och inspirerande lärandemiljö både i ridhuset och i stallet, och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Anställning: Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid (100 %)
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Lön: Enligt avtal
Tillträde: 27 juli 2026 Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och genomföra ridlektioner
• Skapa en trygg och engagerande lärandemiljö
• Delta i hästarnas dagliga rutiner och välmående
• Skötsel av stall och anläggning
• Medverka vid aktiviteter och evenemang
• Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som ridlärare/instruktör
• Har relevant utbildning, t.ex. SRL I (meriterande)
• Trivs med att arbeta med barn och ungdomar
• Är en trygg och engagerad ryttare
• Är ansvarstagande och samarbetsvillig
• Har B-körkort (krav)
• Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
• En utvecklande roll i en barn- och ungdomsinriktad verksamhet
• En engagerad förening med stark gemenskap
• Trygga och välutbildade hästar och ponnyerSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: info@svedens.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Urval och intervjuer sker löpande - Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
E-post: info@svedens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridlärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedens Ponnyklubb
Svedens Gård (visa karta
)
791 96 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ridskola Kontakt
Ridskolechef
Marika Schön info@svedens.se 070-203 93 48 Jobbnummer
9778210