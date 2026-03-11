Resurspersonal inom städ - Malmö
God Service i Sverige AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-03-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Service i Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu två erfarna och flexibla medarbetare till vårt resursteam i Malmö.
Som en del av resursteamet arbetar du med varierande uppdrag där du stöttar olika delar av verksamheten. Arbetet kan bestå av hemstädning, flyttstädning, storstädning samt andra serviceuppdrag hos våra kunder.
Det här jobbet passar dig som tycker om omväxling i arbetet och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och tycker om att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av arbete inom städbranschen
är noggrann och ansvarstagande
trivs med varierande arbetsuppgifter
tycker om att arbeta både självständigt och i team
talar svenska
har B-körkort
Vi erbjuder:
ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
möjlighet att utvecklas inom företaget
trevliga kollegor och ett engagerat team
kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor
friskvårdsbidrag
Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV till: jobb@godservice.se
Märk ansökan med: Resursteam
Kort om God Service
God Service i Sverige AB är ett växande serviceföretag i Skåne med fokus på kvalitet, förtroende och långsiktiga kundrelationer. Sedan 2009 hjälper vi både privatpersoner och företag med städning, trädgård och olika servicetjänster.
Hos oss är teamkänsla, ansvar och stolthet i arbetet viktiga delar av vår kultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@godservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resursteam". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Service i Sverige AB
(org.nr 556784-6042), http://www.godservice.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefine Svensson jobb@godservice.se 020-214200 Jobbnummer
9791940