Resurskock, Västra området 100%

2026-03-16
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2026-03-16Beskrivning
Måltidsenheten ansvarar för maten i förskolor, skolor o kök inom äldreomsorgen som drivs i kommunens regi.
Måltidsenheten har ca 160 medarbetare fördelade på ca 55 kök.
I varje tillagningskök finns en ansvarig kock som arbetar tillsammans med måltidsbiträden beroende på kökets storlek.
Antal portioner som lagas i de olika köken varierar mellan 20 och 2500 per dag.
Måltid strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden och vårt främsta mål är att maten ska smaka gott och vara näringsriktig. En annan viktig uppgift är att grundlägga bra matvanor och att måltiden ska ge möjlighet till en stunds avkoppling
Nu söker vi dig som vill arbeta som kockresurs.
Kocktjänsten utgår från ett av de större tillagningsköken inom västra området (Källdalsskolans kök) och innebär att vid behov täcka upp vid sjukdom, ledigheter samt annan korttidsfrånvaro inom andra kök. Källdalsskolans kök tillagar frukost, lunch och mellanmål till skolelever från förskoleklass upp till årskurs 6, och även till anpassad grundskola i årskurs F-6.
Tjänsten innebär att du med kort varsel kan behöva byta arbetsplats och arbetsuppgift under arbetsdagen. Samtidigt som du behöver vara ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten. Behovet att täcka upp kan vara i hela måltidsenhetens område, därav är körkort nödvändigt för att snabbt kunna förflytta sig.Dina arbetsuppgifter
- Sedvanliga kockuppgifter så som inköp, tillagning och efterarbete av måltider
- Planera det dagliga arbetet,
- Leda och fördela arbetsuppgifterna i köket och matsal
- Skapa ett tryggt och välmående arbetslag
- Tillsammans med kollegor driva utvecklingen mot uppsatta mål
Vem söker vi?
- Du har ett stort engagemang för god, vällagad och hälsosam mat.
- Du är kreativ i allt som gäller mat/måltider och är öppen för nytänkande
- Du är har en positiv drivkraft inför att anta nya utmaningar inom professionen.
- Du tycker om att samarbeta, är initiativtagande, flexibel och serviceinriktad.Kvalifikationer
- Vi söker dig med gymnasieutbildning inom storhushåll eller restaurang eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har minst tre års erfarenhet av arbete i ett större kök.
- Du har goda kunskaper om special- och avvikande koster, livsmedelshygien, näringslära och
egenkontroll.
- Vi vill att du har god datorvana.
- Du har god kunskap om budgetuppföljning.
- Du behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
- Körkort BÖvrig information
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningsperioden och intervjuer kan komma att hållas innan ansökningsperiodens slut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka tjänst hos oss!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Måltid västra, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Therese Höghäll 0522-697088 Jobbnummer
9800989