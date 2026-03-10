Om jobbet Montessoriförskolan Kaprifolen grundades 1992 och är Uddevallas enda montessoriförskola. Förskolan är centralt belägen i Uddevalla. Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Undervisningen genomsyras av montessoripedagogiken som ställer barnet i centrum. Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller likvärdig utbildning/erfarenhet och vill arbeta som resurs hos oss. Vi ser det meriterande att: du har kunskaper/erfarenheter av montessoripedagogik du är väl förtrogen med Lpfö18 rev.25 du som person är ansvarstagande, lugn, stabil och strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Vi har kollektivavtal med Fremia. Ansök via e-post med cv och personligt brev till kaprifoleninfo@gmail.com Tillträde 2026-04-07 Intervjuer sker löpande.