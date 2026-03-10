Resurs

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk fören / Barnskötarjobb / Uddevalla
2026-03-10


Visa alla barnskötarjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk fören i Uddevalla

Om jobbet
Montessoriförskolan Kaprifolen grundades 1992 och är Uddevallas enda montessoriförskola. Förskolan är centralt belägen i Uddevalla. Förskolan drivs som ett personalkooperativ.
Undervisningen genomsyras av montessoripedagogiken som ställer barnet i centrum.
Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller likvärdig utbildning/erfarenhet och vill arbeta som resurs hos oss.
Vi ser det meriterande att:
du har kunskaper/erfarenheter av montessoripedagogik
du är väl förtrogen med Lpfö18 rev.25
du som person är ansvarstagande, lugn, stabil och strukturerad

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi har kollektivavtal med Fremia.
Ansök via e-post med cv och personligt brev till kaprifoleninfo@gmail.com
Tillträde 2026-04-07
Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: kaprifoleninfo@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk fören, http://kaprifolen.net
Skansgatan 6 (visa karta)
451 50  UDDEVALLA

Arbetsplats
Montessoriförskolan Kaprifolen

Kontakt
Rektor
Emelie Bäckman
emelie@kaprifolen.net
076-1627384

Jobbnummer
9786470

Prenumerera på jobb från Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk fören: