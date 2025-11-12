Restaurarangbiträde/köksbiträde
Kyrkbyns Kök & Matsalar AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
Kaptensgården är en personlig restaurang med hög mysfaktor där gästen påverkar allt från vad vi ska servera till hur vi ska servera. Vi är alltid flexibla och anpassar oss efter gästerna.
Maten på Kaptensgården kommer alltid att vara vällagad med mycket hjärta och yrkesstolthet. Att använda våra norrbottniska råvaror som ren, röding och åkerbär är en självklarhet för oss. Vi lagar svensk mat med internationella influenser som passar alla.
Just nu söker vi restaurangbiträde/köksbiträde inför jul och vintersäsong, heltid och extratjänster!
Rollen som restaurangbiträde/köksbiträde är en spännande och varierande roll för dig som är nyfiken på restaurangbranschen. Arbetsuppgifterna varierar från att hålla rent och fint i restaurangen till att serva våra gäster. Som köksbiträde hjälper du till i köket och disken. Du trivs att arbeta i team och vill leverera en upplevelse utöver det vanliga till våra gäster. Tempot kan ibland vara högt så arbetet kräver därför att du är alert och kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra.
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Vi rekryterar löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@restaurangkaptensgarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kyrkbyns Kök & Matsalar AB
(org.nr 556917-3528)
Häradsvägen 9 (visa karta
)
954 33 GAMMELSTAD Jobbnummer
