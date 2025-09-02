Restaurangbiträde
2025-09-02
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi på ISS Mat & Dryck serverar över 42 000 måltider varje dag - med traditionell husmanskost eller nyskapande crossover. Till förskolebarn, elever, sjukhusens patienter, omsorgens äldreboende, personalmåltider. Behoven är olika, smakerna är olika, miljöerna är olika. Men alla förenas i kraven på kvalitet.
Vi söker nu en medarbetare som har ett stort intresse för mat och matlagning och som dessutom gillar att stå i servering och ta emot gästerna i kassan.
Du som söker jobb hos oss älskar att ta hand om våra kunder och ge dom en trevlig upplevelse när dom handlar hos oss. Du är beredd på ett högt tempo och inser att du själv kan påverka väldigt mycket genom din inställning och attityd till jobbet.

Dina arbetsuppgifter
Till vårt uppdrag söker vi nu dig som vill jobba som restaurangbiträde. Att under ledning av restaurangchef producera, underhålla och sälja våra produkter i den dagliga driften i restaurangen. portionera, diska, stå i kassan samt att vara en tillgänglig och flexibel kollega i vår organisation. Vi har mycket catering i huset, allt från tårtkalas till middagar med vita dukar så variationen i arbetet är stor. Vi har öppet mellan 7:00- 14:30. Lunchen serveras mellan 11:15-13:00. Måndag till Fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat. Du har erfarenhet och arbetat inom restaurangbranschen sedan tidigare.
I ditt ansvar ingår förutom sedvanliga restaurangbiträdesuppgifter även portionering av mat, kassaarbete, disk etc. Du arbetar enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll. Även lättare matlagning kan ingå beroende på kvalifikationer.
Du har IT-kunskaper samt besitter en god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift. Du är målinriktad, självgående och ansvarstagande. God samarbetsförmåga och ett intresse för människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Övrig information
• Omfattning : Heltid
• Anställningsform : Tillsvidare
• Placeringsort : Partille
Hoppa vi har väckt ditt intresse! Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Luminita Vogel Holczer på Luminita.vogel.holczer@se.issworld.com
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
