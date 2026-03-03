Restaurang / Köksbiträde
Rasta Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Värnamo
2026-03-03
Rasta Värnamo är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Värnamo har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost samt ett hotell.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en Restaurangbiträde som samtidigt ska hjälpa som köksbiträde, som är minst 20 år (eftersom man ska vara serveringsansvarig) brinner för restaurangbranschen, och som gillar att jobba i ett team i högt tempo.
Du blir en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster, hanterar mat och dryck samt bidrar till en ren och trivsam restaurang.
Arbetet innebär mycket kontakt med människor, det är därför viktigt med social kompetens. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat servering av dagens rätt, lättare tillagning av vår á la carte, kassatjänst, olika köksuppgifter så som att förbereda råvaror, salladsberedning m.m.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en restaurang såsom städning och disk m.m.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Du är kvalitetsmedveten, organiserad, flexibel och gillar att ha rent och snyggt runt om dig.
Stresstålighet - Restaurangmiljön kan vara hektisk, särskilt under rusningstid.
Grundläggande kassavana av kassasystem och betalhantering är en fördel.
Tidigare restaurangerfarenhet inom restaurang och snabbmat är en stor fördel.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: 80-100% Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökningsprocess
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
331 44 VÄRNAMO
