Reservations- & Sales Coordinator till Hernö Gin Hotell
2025-08-27
Hernö Gin Hotell är ett unikt koncepthotell längst Höga Kusten, havsnära beläget i centrala Härnösand. Vi erbjuder ett förstklassigt och personligt boende i en gindestination laddad med smak- och naturupplevelser med närhet till både äventyr och avkoppling för såväl affärsresenären, aktivitetsgästen, familjen och grupperna. Hotellet består av nio våningar som rymmer 122 rum, flera barer fylla med gin såklart, restaurang, relax & poolclub samt konferensanläggning med sju lokaler som tar upp till 225 personer.
Vi söker nu en reservation- & sales coordinator!Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som reservationsagent är du vårt ansikte utåt när det gäller bokningar och en viktig länk mellan våra gäster och hotellets olika avdelningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Ansvara för hotell- & konferensbokningar: Hantera inkommande förfrågningar via telefon, e-post och online-system, samt administrera bokningar effektivt.
• Koordinera bokningar för alla våra verksamhetsområden: Säkerställa smidig samordning av bokningar för vår restaurang, bar, konferenslokaler och andra eventytor.
• Hantera: erbjudanden, paketbokningar och kampanjer.
• Fakturering: Hantera fakturering av bokningar och säkerställa korrekta betalningar.
• Gruppbokningar: Ansvara för hantering av större gruppbokningar från förfrågan till genomförande.
• Bröllopsbokningar m.m.: Hantera komplexa bokningar såsom bröllop och andra större evenemang, inklusive kommunikation med kunder och och intern koordinering.
• Delta på kundevent och andra kund- & gästrelaterade evenemang.
• Bidra till att utveckla och optimera våra bokningsprocesser för att maximera beläggning och gästnöjdhet.
• Ge förstklassig service och information till våra gäster.
• Finnas behjälplig för dina kollegor i receptionen och konferensen
• Aktivt arbeta med merförsäljning
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av reservationsarbete, gärna inom hotellbranschen.
• Är serviceinriktad ut i fingerspetsarna och drivs av att överträffa gästernas förväntningar.
• Är strukturerad, noggrann och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus.
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• Är en lagspelare som trivs med att samarbeta, men också kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi erbjuder dig:
En dynamisk och stimulerande arbetsplats där du blir en del av ett engagerat team. Du får möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och bidra till att utveckla Hernö Gin Hotell. Vi erbjuder en roll med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och forma gästupplevelsen på Hernö Gin Hotell? Skicka in din ansökan (personligt brev och CV) snarast, intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Hernö Gin Hotell Jobbnummer
9479555