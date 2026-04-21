Resande serviceingenjör till Mantsinen
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad roll med stor frihet och möjlighet att planera dina egna arbetsdagar? Nu finns chansen att ta dig an en roll som resande serviceingenjör/tekniker i en internationell verksamhet med stark tillväxt. Du blir en del av en organisation som arbetar med materialhantering inom industrin, främst mot hamnar och massaindustrin, och som erbjuder en dynamisk vardag där teknik, kundkontakt och problemlösning står i fokus. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder och interna funktioner i en global miljö.Dina arbetsuppgifter
Som resande serviceingenjör/tekniker ansvarar du för att utföra både planerade och akuta serviceinsatser ute hos kunder. Arbetet innefattar service, reparation och underhåll av avancerad maskinutrustning. Du utgår från ditt hem och planerar själv dina uppdrag i dialog med återkommande kunder, där du även ansvarar för bokning och koordinering av insatser.
I rollen arbetar du brett med tekniska områden såsom mekanik, hydraulik, PLC, kontrollsystem och elkraft. Efter genomförda uppdrag dokumenterar du arbetet och hanterar beställning av reservdelar i samråd med servicechef. Du fungerar även som rådgivare till kunder kring servicebehov, komponenter och förbättringsåtgärder. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten, främst inom Sverige men även inom övriga Skandinavien, och du förväntas ibland hålla utbildningar för kunder.Kvalifikationer
Skallkrav:
Erfarenhet av service, underhåll eller montering av större maskiner eller liknande utrustning
Bred teknisk kompetens inom mekanik, hydraulik, PLC, kontrollsystem och/eller elkraft
Förmåga att arbeta självständigt och planera ditt eget arbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta på höga höjder
Möjlighet att resa och övernatta i tjänsten (ca 2-3 dagar per vecka)
Meriterande kvalifikationer:
Teknisk grundutbildning
Erfarenhet av arbete med tunga eller större maskiner
Eftergymnasial eller högskoleutbildning inom relevant områdeAnställningsvillkor
Anställningsform: Heltid
Placering: Flexibel, arbete utgår från hemmet (fördelaktigt i Södra eller Mellersta Sverige)
Start: Enligt överenskommelse
Resor: Cirka 2-3 dagar per vecka, med övernattning vid behov
Ersättning: Månadslön med övertidsersättning, traktamente vid resor
Förmåner: Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Om du är redo att ta dig an en roll inom serviceingenjör/tekniker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7606975-1957894".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
