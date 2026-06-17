Production Planner Produktionsplanerare till Life Science-företag i Uppsala
Academic Resource AB Uppsala / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-06-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Resource AB Uppsala i Uppsala
Academic Resource söker en Production Planner / Produktionsplanerare till ett Life Science-företag i Uppsala. Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid, on-site. Placering i Uppsala
Start i slutet av augusti.
Beskrivning av avdelningen, rollen och arbetsuppgifterna:
Produktionsplaneringsavdelningen ansvarar för planeringen av produktionen vid tillverkningsanläggningen i Uppsala, både på kort och lång sikt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Planering av produktionen på kort och lång sikt.
• Uppföljning av leveranser från produktionen i förhållande till produktionsplanen.
• Beräkning av rekommenderade lagernivåer samt justering av planer vid behov.
Vi är ett team på 12 personer som tycker att produktionsplanering är både stimulerande och roligt. Det som förenar oss är intresset för både det strategiska arbetet med att ta fram produktionsplaner tillsammans med relevanta intressenter och det mer operativa arbetet med att skapa produktionsorder och säkerställa att produktionen startar i rätt tid.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis logistik eller tillverkning.
• Kunskap eller erfarenhet inom produktions-, distributions- eller materialplanering.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Microsoft Excel.
Meriterande:
• Kandidatexamen eller masterexamen med inriktning mot logistik eller tillverkning.
• Kunskap om utveckling av BI-lösningar (Qlik Sense eller liknande system), SQL och avancerad användning av Microsoft Excel.
• Erfarenhet av Excel-makron eller SQL.
• Tidigare erfarenhet av affärssystem (ERP) såsom Oracle, SAP eller liknande.Dina personliga egenskaper
• Förmåga att förstå och väga in olika perspektiv, då produktionsplanering handlar om att balansera olika intressenters behov och omvandla dessa till en genomförbar plan.
• Förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativ detaljnivå, samt att aktivt samordna olika funktioner för att säkerställa att planerade leveranser genomförs enligt plan.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet.
Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn.
Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CPP0626
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
We take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CPP0626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9968999