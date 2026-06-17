Senior IT-arkitekt inom OT/IT och elnätsdrift
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällskritisk verksamhet inom energisektorn där flera strategiskt viktiga förändringar pågår samtidigt. Här pågår bland annat en uppgradering till SAP S/4HANA, modernisering av integrationsplattformen, etablering av OT/IT-integrationsförmåga, vidareutveckling av data- och analysplattformen samt en förflyttning mot en mer modulär och framtidssäker IT-arkitektur.
Du blir en del av en arkitekturfunktion med ansvar för enterprise-, verksamhets-, IT- och informationsarkitektur. Teamet består av cirka 15 arkitekter och specialister och har ett tydligt mandat att driva den långsiktiga arkitekturförflyttningen. I rollen får du ett centralt ansvar för att definiera, styra och realisera målarkitekturen i gränslandet mellan OT och IT, med särskilt fokus på drift och underhåll.
Du arbetar nära verksamheten, OT, IT, säkerhetsfunktioner, projekt och leverantörer och driver arkitekturfrågor från strategisk riktning till konkret genomförande. Det här är en roll för dig som vill påverka arkitekturen i en komplex miljö där driftkritiska system, säkerhet och långsiktiga teknikval möts.
ArbetsuppgifterDu utformar målarkitektur, arkitekturprinciper och lösningsarkitektur för driftstöds- och övervakningssystem, inklusive SCADA, OT-nära IT-system och kommunikationslösningar.
Du driver arkitekturfrågor från analys och vägval till genomförande och säkerställer helhetsintegritet över IT- och OT-landskapet.
Du tar fram analyser, roadmaps och beslutsunderlag som stöd för strategiska och tekniska vägval.
Du leder och koordinerar integration mellan OT- och IT-miljöer och verkar för robusta och säkra integrationsmönster för driftkritiska system.
Du säkerställer att lösningar följer arkitekturprinciper, relevanta standarder och krav inom cybersäkerhet och interoperabilitet.
Du ansvarar för teknologiska vägval ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv och omsätter omvärldsbevakning till konkreta rekommendationer.
Du skapar förankring genom nära samarbete med driftorganisation, OT, säkerhetsfunktion, projekt och externa parter.
Du dokumenterar, kommunicerar och visualiserar målarkitekturer samt bidrar till vidareutveckling av metoder, arbetssätt och verktyg inom arkitekturfunktionen.
KravMinst 10 års erfarenhet av arkitekturarbete, till exempel som domänarkitekt, IT-arkitekt, lösningsarkitekt eller systemarkitekt.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram målarkitekturer, roadmaps och beslutsunderlag.
Erfarenhet av komplexa IT-miljöer i verksamhetskritiska eller säkerhetsklassade miljöer.
Mycket god kunskap om SCADA och OT-system.
Mycket god kunskap om nätverksarkitektur och IP-baserad kommunikation.
Mycket god kunskap om integration och distribuerade systemlandskap.
Kunskap om säkerhet inom kritisk infrastruktur.
Kännedom om relevanta standarder och regelverk, exempelvis NIS/NIS2, IEC 61850 och cybersäkerhetsramverk.
Erfarenhet av etablerade ramverk som TOGAF och SAFe samt förmåga att tillämpa dem praktiskt utifrån verksamhetens behov.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet från energi- eller elnätsbranschen.
Erfarenhet av OT/IT-konvergens i samhällskritiska miljöer.
Erfarenhet från anläggningstung verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933000-2058592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969004