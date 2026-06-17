Platform Engineer - Azure & Kubernetes
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Brinner du för att bygga robusta plattformar i Azure och arbeta med Kubernetes, IaC och moderna DevOps-flöden?
Nu söker vi en erfaren Platform Engineer till ett uppdrag hos en kund i Linköping där du får en central roll i att utveckla och förvalta en modern, skalbar och säker plattform för data och integrationer.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som Platform Engineer kommer du att arbeta i gränslandet mellan utveckling och infrastruktur. Du ansvarar för att designa, bygga och vidareutveckla en molnbaserad plattform som stödjer utvecklingsteam med effektiva verktyg och stabila miljöer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa och implementera infrastrukturlösningar i Azure
Arbeta med Infrastructure as Code (IaC), främst med Terraform
Hantera och vidareutveckla Kubernetes-kluster (AKS)
Bygga och underhålla CI/CD-flöden samt arbeta med GitOps
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i plattformen
Stötta utvecklingsteam i att köra och skala mikroservicelösningar
Arbeta med automatisering och effektivisering av leveransprocesserProfil
Vi söker dig som är tekniskt driven och trivs i en roll där du får ta stort ansvar. Du gillar att lösa komplexa problem och har en god förståelse för hur man bygger plattformar som både är stabila och utvecklarvänliga.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är lösningsorienterad och har ett analytiskt tänk
Har lätt för att samarbeta med både utvecklare och arkitekter
Trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera strategi och hands-on arbete
Är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar på ett tydligt sättKvalifikationer
Flerårig erfarenhet från en liknande roll som Platform Engineer, DevOps Engineer eller motsvarande
Djup kunskap inom Azure och dess tjänster
Erfarenhet av Kubernetes, gärna AKS
Erfarenhet av Infrastructure as Code, exempelvis Terraform
Erfarenhet av CI/CD och GitOps (t.ex. GitHub Actions, ArgoCD eller Flux)
Goda kunskaper i .NET
Erfarenhet av microservices-arkitektur
Erfarenhet av relationsdatabaser såsom MSSQL eller liknande
Förståelse för eventdriven arkitektur och message brokers (t.ex. RabbitMQ eller Azure Service Bus)
Meriterande
Erfarenhet av att bygga interna plattformar (developer platforms)
Kunskap inom dataplattformar, integrationer eller masterdata
Erfarenhet av säkerhetsarbete i molnmiljöer
Erfarenhet av att arbeta i större, komplexa organisationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9968997