Kvinnliga personliga assistenter sökes till en kvinna i Älvsjö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-17
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en 41-årig kvinna som söker en personlig assistent som är positiv, ärlig och noggrann, och som har ett genuint intresse för yrket.
Om rollenArbetet är både aktivt och ansvarsfullt och kräver god lyhördhet, då jag inte kommunicerar med ord. Det är därför viktigt att du är uppmärksam, inkännande och kan tolka signaler.
Krav och meriter
Mycket god svenska i tal och skrift (krav)
Erfarenhet av personlig assistans är meriterandePubliceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Timanställning till en början
Möjlighet att utökas till cirka 50 % om allt fungerar bra
Extrapass kan förekomma vid behov
Du har även bemanningsansvar cirka 5 dagar per månad
Arbetstider
09:00–09:00
09:00–17:00
14:00–09:00 (inkl. ca 5 timmars sovande jour)
2–3 badpass per månad (med dubbelbemanning)
RekryteringsprocessVi kontaktar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
125 44 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9968984