Jensen Komvux Söker Lärare Inom El / Automation
Jensen Education Aktiebolag / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2026-06-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education Aktiebolag i Stockholm
, Botkyrka
, Upplands-Bro
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
JENSEN vuxenutbildning startar flera utbildningar inom elprogrammet och vi söker nu lärare inom inriktningen Service- och installationselektriker som vill vara med att utveckla Sveriges bästa el- och energiprogram. Du kommer att undervisa i karaktärsämneskurser på el- och energiprogrammet inom inriktningen Service- och installationselektriker. Utbildningen sker i klassrum. Vi finns i Liljeholmen, Kista och Skärholmen. Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom inriktningen Service- och installationselektriker
Administration och elevuppföljning
Kursutveckling inom el- och energiprogrammet
Bidra till att skapa Sveriges bästa arbetsplats för medarbetare och eleverKvalifikationer
Vi söker i första hand lärare som har yrkeserfarenhet som lärare i gymnasiets yrkesämnen med inriktning mot Service - ochinstallationselektriker, men vill samtidigt träffa även dig som har en gedigen yrkeserfarenhet och intresse av att läsa in lärarbehörighet. Lärarlegitimation är meriterande.
Följande ämnen kan komma att bli aktuella: Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Automationsteknik, Energiteknik, Ellära, Installationsteknik, Kommunikationsnät, Säkerhetssystem, Industriell elmotorstyrning, Styrteknik, Fastighetssystem, Entreprenörskap, Komvuxarbete el- och energiprogrammet.
Anställningsform
Tjänsten kan bli aktuell både på heltid eller deltid i varierande omfattning. Timanställning eller tillsvidareanställning (med provanställning) kan bli aktuella. Start enligt överenskommelse.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar endast emot ansökningar via webben. Ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Som en del av vår rekryteringsprocess tillämpar vi arbetspsykologiska tester. Efter ett första selektivt urval bjuds utvalda kandidater in att genomföra testerna. Testerna hjälper oss att få en mer objektiv bild av din potential och ger samtidigt dig värdefull återkoppling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektorer Lovisa Karlsson eller Viktorija Roke på e-post lovisa.karlsson@jenseneducation.se
, viktorija.roke@jenseneducation.se
.
Läs mer på https://www.jensenkomvux.se/
och om att https://www.jenseneducation.se/jobb
Du kan också följa oss på https://www.linkedin.com/company/jensen-education/
för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Isafjordsgatan 32C (visa karta
)
164 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9968981