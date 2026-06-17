Verksamhetsutvecklare inriktning SUA
Centio Consulting Group AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Verksamhetsutvecklare inriktning SUA till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att driva och utveckla verksamhetens arbete inom säkerhetsskyddad upphandling med fokus på att skapa effektiva, kvalitativa och långsiktigt hållbara arbetssätt. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att analysera och förbättra processer, etablera strukturer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete samt bidra till att verksamheten uppfyller krav enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Rollen innefattar även stöd och rådgivning inom säkerhetsskyddsbedömningar, leverantörsbedömningar och andra frågor kopplade till leverantörssäkerhet.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Identifiera utvecklingsbehov och förbättringsområden
Kartlägga nuvarande arbetssätt inom enheten
Etablera och utveckla strukturer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete
Stötta verksamheten i framtagandet av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar samt granska dessa
Genomföra lämplighetsprövningar och leverantörsbedömningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, varav arbete med utveckling, styrning eller uppföljning av säkerhetsskyddsprocesser på strategisk nivå ska ha ingått.
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av verksamhets eller processutveckling inom säkerhetsskydd, säkerhetsverksamhet eller annan reglerad verksamhet.
Du ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av att självständigt leda, planera, genomföra och följa upp projekt.
God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Du bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet från offentlig sektor.
Du bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av förändringsledning.
Du bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar.
Du bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932872-2058547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9968973