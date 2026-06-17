Underhållschef till Ahlstrom i Billingsfors
Rekryteringshuset i Sverige AB / Gruv- och metallurgijobb / Bengtsfors Visa alla gruv- och metallurgijobb i Bengtsfors
2026-06-17
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Vill du ta ett helhetsansvar för underhållsarbetet i en tekniskt avancerad industri – och vara med och driva nästa steg i utvecklingen?
Hos Ahlstrom blir du en nyckelperson i en verksamhet med hög investeringstakt och tydlig framtidsagenda. Nu tar man nästa steg i sitt underhållsarbete – och det är här du kommer in. Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap, struktur och utvecklingskraft i en miljö där ditt arbete gör skillnad – varje dag.
Om rollen
Tjänsten som Underhållschef är en nyinrättad roll med ett tydligt uppdrag: att driva, stärka och vidareutveckla underhållsarbetet i verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för underhåll – både vad gäller personal, budget och resultat – och arbetar nära produktionen i det dagliga arbetet.
Ditt uppdrag innebär att:
Leda och utveckla underhållsarbetet med fokus på struktur, uppföljning och resultat
Driva förbättrings- och förebyggande arbete vidare till nästa nivå
Säkerställa tydliga mål, arbetssätt och uppföljning
Vara en aktiv part i produktionen och samarbeta nära produktionscheferna
Leda genom dina chefer och stötta dem i deras ledarskap
Du har sex direktrapporterande chefer och totalt cirka 40 medarbetare inom området. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till Operation Manager. Tyngdpunkten i rollen är operativ med stort fokus på närvaro i verksamheten i Billingsfors.
Därför väljer man Ahlstrom
Hos Ahlstrom möts du av en arbetsplats där människor trivs och stannar länge. Här finns en familjär känsla, hög kompetens och ett genuint engagemang – både för varandra och verksamheten.
Vi erbjuder:
En stabil och välmående arbetsgivare med god lönsamhet
En platt organisation med korta beslutsvägar
Ett inkluderande arbetsklimat där samarbete och laganda står i centrum
En tekniskt komplex verksamhet i ständig utveckling – med hög investeringstakt och tydlig framtidstro
Att bli en del i ett team med erfarna chefer och medarbetare.
En central roll där du får vara med och påverka, utveckla och skapa resultat
Hos oss får du inte bara ett utvecklande jobb – utan också möjlighet att forma en livsstil.
I Dalsland kombineras en tekniskt avancerad industrimiljö med närhet till natur, lugn och livskvalitet. Här finns utrymme – både i vardagen och på bostadsmarknaden. För många blir det inte bara ett karriärval, utan ett livsval. Det finns även möjlighet till att veckopendla och övernatta i företagets herrgård som ligger i anslutning till fabriken i naturnära Billingsfors.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker en trygg och erfaren ledare med god förståelse för underhåll i en industriell miljö.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från processindustri eller kvalificerad tillverkningsindustri
Tidigare chefsroll med personal-, budget- och resultatansvar
God teknisk förståelse och insikt i underhållsarbete
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med förbättringar och uppföljning
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete (meriterande)
Kunskap inom exempelvis Lean, 5S eller liknande arbetssätt (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap, samtidigt som du är drivande, strukturerad och resultatorienterad. Du är närvarande och engagerad i verksamheten, och du känner dig bekväm med att ta plats samt bidra aktivt i ledningsgruppen.
Om Ahlstrom
Ahlstrom är världsledande inom fiberbaserade specialmaterial och har som mål att rena och skydda – med varje fiber – för en hållbar värld. Den globala verksamheten består av fem divisioner: Filtration, Food & Consumer Packaging, Healthcare, Building Materials och Technical Materials. Koncernen omsätter cirka 3,3 miljarder euro och har omkring 7 000 medarbetare världen över. Vid bruket i Billingsfors tillverkas pappersmassa som vidareförädlas till tunnpapper och Spantex som levereras globalt. Här arbetar vi utifrån våra värderingar: ansvarstagande, ständigt utvecklas, ett lag och omtanke.
Låter det intressant?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via följande länk: https://rekryteringshuset.varbi.com/what:job/jobID:947696/
Ansökningstiden är förlängd över sommaren. Urval och intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244), http://www.rekryteringshuset.com/ledigatjaenster.html
Strandvägen 7 (visa karta
)
666 41 BILLINGSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Underhållschef Kontakt
Frank Hagman, Unionen 072-5853758 Jobbnummer
9968993