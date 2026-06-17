Inkassohandläggare / Debt Collector till Intrum
Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-17
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Vill du arbeta i en roll där struktur, kontakt och problemlösning står i fokus? Som Collector hos Intrum blir du en del av ett team som arbetar med efterbevakning och skuldförvaltning. Här får du en vardag där du kombinerar administration med dialog – alltid med målet att hitta hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Intrum har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Intrum en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Intrum är ett välkänt kredithanteringsföretag. Deras uppdrag är att skapa en sund ekonomi i samhället. De är verksamma runt om i Europa med omkring 10 000 anställda i 20 länder. Företaget finns på flertalet orter i Norden och Sverige. I Sverige arbetar det omkring 450 medarbetare, och runt 200 på kontoret i Göteborg. Intrums arbetsplats består av en familjär och målinriktad stämning. I Göteborg sitter de i nyrenoverade stilrena lokaler, centralt beläget med bra förbindelser.
Nu letar vi efter en person som vill vara en del av teamet DS General i Göteborg, där arbetet präglas av samarbete, eget ansvar och ett gemensamt fokus på kvalitet och förbättring. Här arbetar ni nära varandra och följer kontinuerligt upp mål och resultat, samtidigt som ni utvecklar arbetssätt och processer.Dina arbetsuppgifter
Som Collector inom DS General arbetar du främst med administrativa uppgifter kopplade till efterbevakning av skulder upp till 50 000 kronor. Du har daglig kontakt med kunder och slutkunder genom digitala kanaler och arbetar i systemet Nova DS.
Rollen innebär även samarbete med interna funktioner samt externa parter som myndigheter, där Kronofogden är en central kontakt. Du hanterar ärenden som rör konkurs, dödsbo och skuldsanering, och arbetar löpande med mejl, post och inkommande ärenden via teamets skanningsflöde.
Arbetet sker i nära samverkan med ditt team där ni tillsammans planerar och prioriterar det dagliga arbetet utifrån uppsatta mål. Du har eget ansvar i dina ärenden, samtidigt som ni gemensamt följer upp resultat och bidrar till förbättring av arbetssätt.
Handlägga ärenden inom efterbevakning och skuldförvaltning
Administrativ hantering gentemot Kronofogden, kunder och slutkunder
Hantera konkurs-, dödsbo- och skuldsaneringsärenden
Arbeta med mejl, fysisk post och ärenden i skanningsflöde
Samarbeta med interna team och externa myndigheter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana av att arbeta mot uppsatta mål
God dator- och systemvana
Meriterande med erfarenhet inom inkasso, ekonomi eller kundservice
För att trivas i rollen är du en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett strukturerat sätt. Du är noggrann i ditt arbete och har förmågan att hantera flera parallella ärenden utan att tappa kvalitet.
Du söker aktivt lösningar och är bekväm med att fatta beslut i ditt dagliga arbete. Samtidigt värdesätter du samarbete och bidrar till teamets gemensamma mål. Du är öppen för förändring och vill vara med och förbättra arbetssätt och processer över tid.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Centrala Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932055-2058590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9969005