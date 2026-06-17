Utvecklas till tekniker inom kyla hos Bravida!
Professionals Nord Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-17
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Är du redo att ta steget in i framtidens industri? PNs samarbete med Bravida ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kickstarta din karriär som Kyltekniker. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Bravida, i en bransch där efterfrågan på kompetens bara växer.
Professionals Nord lanserar nu för detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations Kyltekniker. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Kyltekniker. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Bravida under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Bravida, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Bravidas nästa Kyltekniker!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Kylteknik
Ellära
Rörsystem och systemuppbyggnad
Köldmedier och F-gas förordningen
Kylcertifikat kategori 1
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Uppstartsevent: 21 september
Introduktion: 21 september – 22 januari (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Bravida: 25 januari
Omfattning: Heltid
Plats: Linköping + distans
Arbetsort efter avslutad satsning: Göteborg
Om Bravida
Bravida är en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper Bravida kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Läs mer om Bravida på bravida.sePubliceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som kyltekniker hos Bravida arbetar du främst med service, underhåll och felsökning av kylsystem hos dagligvarubutiker. Arbetet innebär att hantera både planerade serviceinsatser och akuta driftstörningar. Du är med under hela processen, från planeringsfas till färdigställandet av projektet och ansvarar för att utföra uppdraget i enlighet med rådande säkerhets- samt kvalitetskrav. På sikt ingår jour och beredskap, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta självständigt och känna dig trygg i att ta ansvar ute hos kund.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Service och entreprenader inom området kyla
Felsökningar och utformandet av konkreta åtgärdsförslag åt dessa fel
Kundkontakt
Tillsammans med närmsta serviceledare planera inför arbetets utförande
Vi söker dig som
Har ett genuint teknikintresse och en vilja att utvecklas inom kylteknik
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med teknisk problemlösning
Är nyfiken, ansvarstagande och vågar ta egna initiativ
Är strukturerad och behåller lugnet i tidskritiska situationer
Har god samarbetsförmåga och trivs med kundkontakt
Innehar B-körkort
Starkt meriterande med verktygsvana, exempelvis från arbete med fordon, renoveringsprojekt eller andra praktiska sammanhang.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Bravida.
I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Kyltekniker. Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture
Sök en plats genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian Couture på adrian.couture@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
431 21 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Sverige AB Göteborg / Varberg / Falkenberg Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
9968986