Rekondare Piteå
Olles Bilrekond AB / Servicepersonaljobb / Piteå Visa alla servicepersonaljobb i Piteå
2025-08-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olles Bilrekond AB i Piteå
Olles Bilrekond söker rekondare i Piteå
Vill du arbeta i en växande kedja med högt tempo, stolthet i hantverket och fokus på kvalitet? Då är du rätt person för oss på Olles Bilrekond. Vi expanderar och öppnar nu i Piteå - därför söker vi engagerade rekondare till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som rekondare hos oss kommer du att:
Utföra bilvård i alla dess former - tvätt, polering, lackskydd, interiörrekond m.m.
Arbeta med moderna metoder och högkvalitativa produkter.
Bidra till att varje kund lämnar anläggningen nöjd och med en bil i toppskick.
Vi söker dig som:
Är noggrann och gillar att arbeta praktiskt.
Har intresse för bilar och bilvård.
Trivs i ett team men också kan ta eget ansvar.
Har B-körkort (meriterande).
Erfarenhet inom rekond är ett plus, men rätt inställning är viktigast - vi lär upp dig.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt bolag.
Möjlighet att växa med företaget och på sikt ta mer ansvar.
Utbildning inom bilvård och keramiska lackskydd.
Ett sammansvetsat team och en arbetsplats med entreprenörsanda.
Plats: Piteå
Anställningsform: Heltid (provanställning till att börja med)
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: Info@ollesbilrekond.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Olles Bilrekond Piteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olles Bilrekond AB
(org.nr 559412-8513) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olles Bilrekond Piteå Jobbnummer
9463122