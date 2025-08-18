Rekondare Piteå

Olles Bilrekond AB / Servicepersonaljobb / Piteå
2025-08-18


Olles Bilrekond söker rekondare i Piteå
Vill du arbeta i en växande kedja med högt tempo, stolthet i hantverket och fokus på kvalitet? Då är du rätt person för oss på Olles Bilrekond. Vi expanderar och öppnar nu i Piteå - därför söker vi engagerade rekondare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Om tjänsten
Som rekondare hos oss kommer du att:
Utföra bilvård i alla dess former - tvätt, polering, lackskydd, interiörrekond m.m.
Arbeta med moderna metoder och högkvalitativa produkter.
Bidra till att varje kund lämnar anläggningen nöjd och med en bil i toppskick.

Vi söker dig som:
Är noggrann och gillar att arbeta praktiskt.
Har intresse för bilar och bilvård.
Trivs i ett team men också kan ta eget ansvar.
Har B-körkort (meriterande).
Erfarenhet inom rekond är ett plus, men rätt inställning är viktigast - vi lär upp dig.

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt bolag.
Möjlighet att växa med företaget och på sikt ta mer ansvar.
Utbildning inom bilvård och keramiska lackskydd.
Ett sammansvetsat team och en arbetsplats med entreprenörsanda.

Plats: Piteå
Anställningsform: Heltid (provanställning till att börja med)
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: Info@ollesbilrekond.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Olles Bilrekond Piteå".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Olles Bilrekond AB (org.nr 559412-8513)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Olles Bilrekond Piteå

Jobbnummer
9463122

