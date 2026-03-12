Rekondare - Zivi
Zivi Group AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zivi Group AB i Stockholm
, Linköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Zivi revolutionerar biltvättsbranschen på ett hållbart sätt med vår innovativa on-demand billvårdstjänst. Vi sparar upp till 200 liter vatten per tvätt och hjälper både privatpersoner och företag att spara tid. Bland våra nöjda företagskunder finns kända varumärken som Porsche, Mercedes, AVIS och Skoda.
Som bilvårdare hos oss får du en flexibel och utvecklande roll, där du erbjuds utmärkta möjligheter att växa inom företaget.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Tvätta bilar, både in- och utvändigt. Har du erfarenhet inom rekond är det ett stort plus.
Erbjuda förstklassig service och ge våra kunder en "wow"-upplevelse.
Kontroll och underhåll av utrustning för bilvård
Rapportera eventuella skador eller felaktigheter på bilar
Samarbeta med kollegor för att säkerställa högsta kundnöjdhet
Få en gedigen utbildning inom alla relevanta områden från start, så att du snabbt kan komma in i arbetet.
Färdigheter:
Intresse och kunskap om fordon och fordonsvård, eller en stark vilja att lära dig.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Ledaregenskaper eller ledarskapserfarenhet är meriterande.
Allmän information:
Denna tjänst innebär arbete både dagtid, kvällar och helger. Det kan även vara ett steg mot större ansvar och vidare karriärmöjligheter inom företaget.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts omgående.
Vid anställning kan bakgrundskontroll komma att genomföras, vilket gäller för samtliga tjänster på Zivi.
Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning vid nyanställningar.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7378446-1890686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zivi Group AB
(org.nr 559067-5376), https://careers.zivi.tech
Stockholmsvägen 37 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zivi Kontakt
Markus Lundquist markus@zivi.se Jobbnummer
9794917